Canon: EOS R5 II mit 61 Megapixel bald fertig? +++ Laowa: 19mm f/2.8 Zero-D für Fujifilm GFX bereits nächste Woche? +++ Panasonic: Steht Lumix S5 Mark II vor der Tür? +++ Sigma I: Kommt 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS in Kürze? +++ Sigma II: Ab 2023 Objektive auch für Nikon Z? +++ Sony: FE 20-70 F4 G auf dem Weg?

Zu Canon reißen die Gerüchte in den letzten Wochen nicht ab. Das Neueste: Canon soll die EOS R5 Mark II praktisch fertighaben. Die Zutaten: BSI-Sensor mit 61 Megapixel, 30 Bilder pro Sekunde elektronisch, 8K-Video und vieles mehr. Was davon Wunsch ist und was Wirklichkeit? Im Frühjahr werden wir es wohl wissen – dann soll Canon die EOS R5 Mark II angeblich enthüllen.

Von Laowa ist möglicherweise ein neues Super-Weitwinkel für das Fuji GFX-System unterwegs. Insider wollen ein 19mm f/2.8 Zero-D für das Mittelformat-System gesichtet haben – sein Bildwinkel entspricht dem eines 15mm-Objektivs an Kleinbild. Auch erste Details sind bereits durchgesickert. Demnach besteht die optische Konstruktion aus zwölf Elementen in zehn Gruppen, das Gewicht beträgt 546 Gramm.

Panasonic könnte bereits in der kommenden Woche eine neue Kamera enthüllen. Und zwar die Lumix S5 Mark II – da sind sich die Gerüchteköche sicher. Details zur kleinen Kleinbildkamera von Panasonic sind derzeit noch nicht zu erfahren. Möglicherweise wird sie stärker an die Bedürfnisse und Anforderungen von Videofilmern und Content Creator orientiert sein. Laut dem japanischen Magazin Newswitch sieht Panasonic zukünftig kaum noch Wachstumschancen für das klassische Kamerageschäft.

Sigma könnte ein neues 10fach-Zoom auf der Pfanne haben. Durchs Netz geistert ein 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS. Einzelheiten sind noch nicht durchgedrungen, nur so viel: Das interessante Zoom soll für L-Mount und Sony E kommen, und zwar Anfang 2023.

Und nochmal Sigma: Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Sigma Objektive mit Anschluss für Nikon Z bringen könnte. Jetzt hat dieses Gerücht neue Nahrung bekommen – durch eine Mail, die eingebglich von Sigma-Benelux stammt. Darin heißt es, dass es 2023 „möglicherweise“ auch Sigma-Objektive für Nikon Z geben könnte. Welche, das kann der Verfasser nicht sagen.

Auch Sony versucht sich jetzt möglicherweise an einem Zoom mit einem ungewöhnlichen Brennweitenbereich. In Japan ist kürzlich ein Hinweis auf ein FE 20-70mm F4 G aufgetaucht. Ein Standardzoom, das derart weit in den Super-Weitwinkelbereich hinabreicht, ist sicherlich für viele interessant. Wann das Objektiv kommen könnte? Dazu gibt es bislang noch keine Hinweise.