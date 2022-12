PhotoKlassik I.2023: Spannende analoge Themen zum Jahresausklang

Königswinter, 06.12.2022- Die brandneue Ausgabe PhotoKlassik I.2023 liegt bereit – voller spannender Beiträge rund um aktuelle analoge Fotografie. Wir werfen einen ersten Blick auf die neue Leica M6 und testen den neuen Farbentwickler für E-6 und C-41 von JOBO.

In Ausgabe I.2023 erwarten Sie wieder spannende Kamerageschichten. So werfen wir einen ersten Blick auf die überarbeitete Neuauflage der Leica M6 (in Ausgabe II.2023 im März folgt ein ausführlicher Testbericht.) Steffen Schüngel stellt die neue Großformatkamera Stenopeika vor, die in einer Manufaktur Nahe Florenz gefertigt wird. Außerdem lernen Sie den neuen LomoApparat kennen sowie die größte Kamera im deutschen Kameramuseum: die Riesen-Reprokamera Falz & Werner Modell K. Harald Wittig steuert zudem einen ausführlichen Bericht zum grandiosen Leica APO-Summicron-M 1:2/35 ASPH.

In der Rubrik “Aufnahme & Belichtung” erwarten Sie die besten Praxistipps zur analogen Fotografie bei Nacht und Dämmerung. Außerdem zeigt unser Matthias Kistmacher die Faszination Infrarotfotografie und zeigt von Film bis Equipment, was Sie für solche besonderen Bilder brauchen. Im spannenden Artikel “Making of Irises” feiert der Schweizer Fotograf Beat Pfändler eine Hommage an Robert Mapplethorpes IRISES 1986, hergestellt als fotografische Studie für den privaten Gebrauch.

Weiter stellen wir einen Filmschneider für das 127er Format vor und hatten bereits Gelegenheit, die neue Farbchemie für E-6 und C-41 von JOBO ausführlich zu testen. Ab Seite 64 zeigt Ihnen Gregor Thomas, was die langersehnte Chemie zu leisten vermag. Ebenfalls spannend ist der Filmolino Slidescan, der das Scannen von gerahmten Kleinbild-Dias automatisiert.

Unter “Kultur & Portfolio” feiern wir die inspirativen Arbeiten analoger Fotograf;innen wie Helmut Newton. Die Ausstellung Helmut Newton.Brands in Berlin zeigt 200 Fotografien, die Newton in den 1980er- und 1990er-Jahren für Marken wie Swarovski, Yves Saint Laurent, Wolford, Blumarine oder Lavazza zumeist in Monaco fotografiert hat.

Diese und viele weitere Themen sind in der aktuellen PhotoKlassik I.2023 ab dem 6. Dezember 2022 im Zeitschriftenhandel zu finden. Der Einzelpreis liegt bei 11,80 Euro. Alternativ kann die neue Ausgabe, sowie alle bisher erschienenen, ganz einfach auf www.meinfotokiosk.de bestellt werden.

Zusätzliche spannende Themen rund um die analoge Fotografie sind auch auf Facebook zu finden: www.facebook.com/PhotoKlassik

Jetzt sparen: Ab Februar 2023 ist PhotoKlassik nur noch im nachhaltigen und direkten Abonnement erhältlich. Abonnieren Sie jetzt die PhotoKlassik noch bis zum 31. Januar 2023 für nur 41,20 Euro und sparen Sie 20%. Ab Februar 2023 kostet das Jahresabonnement 51,20 Euro. www.meinfotokiosk.de