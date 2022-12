In die Hand genommen

Das neue FE 24-70 mm F2.8 GM II (SEL2470GM2) hat mit 659 Gramm deutlich weniger Speck auf den Rippen als das Vorgängermodell. Annähernd 200 Gramm oder 25 Prozent hat Sony eingespart – eine Gewichtsreduktion, die sich im Alltag mit dem Objektiv bemerkbar macht. Dabei hinterlässt Sonys neues Standardzoom einen robusten und wertigen Eindruck, wenngleich Fassung und Innentubus des Objektivs jetzt aus Kunststoff bestehen.

Beim Gewicht hat Sony abgespeckt, nicht jedoch bei der Ausstattung und dem Funktionsumfang des SEL2470GM2. Da ist zum Beispiel der von den neueren Sony-Festbrennweiten bekannte Blendenring. Er rastet wahlweise in Drittelstufen (und zwar vernehmlich) oder läuft stufenlos. Ein etwas unglücklich an der Unterseite des angesetzten Objektivs platzierter Schalter ändert die Betriebsart.

Neu ist auch, dass sich der Zoomring nicht mehr verriegeln lässt. An die Stelle des früheren „Lock“-Schalters ist ein Umschalter getreten, der zwischen den Betriebsarten „Smooth“ (leichtgängig) und „Tight“ (schwergängig) wechselt. Mir hat Smooth besser gefallen, das Objektiv zoomt damit mühelos, ohne bei nach unten gerichteter Kamera von alleine auszufahren. Insbesondere Video-Filmer wird freuen, dass der Zoomring stets mit gleichleibendem Widerstand läuft, was gleichmäßige Zoomfahrten sehr erleichtert.

Was das FE 24-70 mm F2.8 GM II nicht zu bieten hat, ist ein optischer Bildstabilisator. Den gab es beim Vorgänger allerdings auch nicht, er ist bei Zooms dieses Brennweitenbereichs auch nicht üblich. Ich habe den Stabi kaum vermisst, schließlich ist bei den spiegellosen Kleinbildkameras von Sony schon seit vielen Generationen der Sensor stabilisiert.

In Sachen Ausstattung macht Sony nicht einmal vor der Streulichtblende des FE 24-70 mm F2.8 GM II halt. Sie ist mit einer automatischen Verriegelung versehen, kann also nicht so leicht verloren gehen. Zudem hat Sony an Fotografinnen und Fotografen gedacht, die einen Polfilter einsetzen möchten. Für diesen Fall ist die Streulichtblende mit einem verschließbaren Fenster versehen, durch das sich ein angesetzter Polfilter einstellen lässt.

Im Einsatz

Was mir im Einsatz sogleich auffällt: Das FE 24-70 mm F2.8 GM II stellt nochmals schneller und leiser scharf als die erste Version. Zudem arbeitet der Fokus sehr genau. Maximal fünf Prozent beträgt die Abweichung von der perfekt eingestellten Entfernung am langen Tele-Ende, wie das CHIP-Testlabor ermittelt hat. Ein echtes Makro-Objektiv kann das Sony-Zoom zwar nicht ersetzen, aber mit einem Abbildungsmaßstab von ca. 1:3 sind bereits schöne Nahaufnahmen möglich.

Der Fokusring ist beim FE 24-70 mm F2.8 GM II nicht mechanisch gekoppelt, sondern überträgt Steuerbefehle an die Stellmotoren. Damit lässt sich das Objektiv erfreulich genau von Hand scharf stellen, denn der Ring reagiert abhängig von der Geschwindigkeit, mit der er gedreht wird. Allerdings läuft er für meinen Geschmack zu leicht, da ist beim manuellen Fokussieren schon eine sehr ruhige Hand gefordert.

Mit seinem sehr leisen AF-Antrieb eignet sich das FE 24-70 mm F2.8 GM II bestens für Video-Aufnahmen. Ebenfalls gut: Das Objektiv weist kaum Fokus-Breathing auf, eine einmal eingestellte Entfernung ändert sich beim Zoomen kaum.

Bildqualität

Reduziertes Gewicht und Blendenring – das Handling hat Sony beim neuen FE 24-70 mm F2.8 GM II merklich verbessert. Ob die Bildqualität da mithalten kann?

Sony scheint bei seinen neuen Objektivkonstruktionen einem Design zu folgen, dass sich derzeit auch bei anderen Herstellern beobachten lässt: Abbildungseigenschaften, die sich digital korrigieren lassen, werden nicht so hoch priorisiert. An oberster Stelle im Pflichtenheft der Entwickler stehen vielmehr optische Eigenschaften, die sich nachträglich nicht oder kaum noch ändern lassen – etwa die Bokehdarstellung oder die Vermeidung von longitudinaler chromatischer Aberration, aber auch die Unempfindlichkeit gegen Flares und Blendenflecken.

Und so zeigt sich das FE 24-70 mm F2.8 GM II In Sachen Bokeh von seiner Sahneseite. Spitzlichter im Unscharfen bildet das Zoom nahezu auf dem Niveau einer guten Festbrennweite ab. Die Wiedergabe ist ausgesprochen weich und gleichmäßig, da stören weder Körner noch Zwiebelringe. Möglich wird das durch von Sony entwickelte XA-Linsen, die eine extrem glatte Oberfläche aufweisen. Zudem sorgen die XA-Gläser mit dafür, dass sogenannte Bokeh-CAs nicht auftreten.