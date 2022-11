Neu: CULLMANN NANDO-Reisestative

Transcontinenta GmbH, CULLMANN Distributor für Deutschland, freut sich bekannt geben, dass CULLMANN das Produktportfolio um die NANDO-Reisestative erweitert.

Leicht, hochwertig und flexibel im Einsatz: So präsentieren sich die neuen NANDO-Reisestative. Nach langer Zeit stand dieses Jahr für viele wieder Reisen auf dem Plan. Damit rückt auch die Reisefotografie wieder mehr in den Fokus – und mit ihr das passende Zubehör. Mit der neuen NANDO-Serie an Reisestativen die erfolgreiche MUNDO-Serie abgelöst. Dabei folgt die neue Serie den Ansprüchen, die auch der Vorgänger schon perfekt erfüllt hat.

NANDO Modelle

Zur Serie gehören fünf verschiedene Modelle, vom Einbeinstativ NANDO 500M bis hin zum Dreibein NANDO 580M RB8.5. Die Stativbeine sind aus eloxiertem Aluminium oder Carbon gefertigt. CNC-gefräste Verschraubungen sorgen für hohe Stabilität und stellen sicher, dass die Stative die Reisen gut überstehen. Alle Modelle eigenen sich für spiegellose Kameras, DSLR- und Videokameras. Die Dreibeinstative haben ein integriertes Einbeinstativ und eine Mittelsäule, die für bodennahe Aufnahmen umgedreht werden kann. Sie verfügen außerdem über einen Aluminium-Kugelkopf mit einer Arca-kompatiblen Kamera-Schnellkupplung, oder einem 3-Wege-Videokopf bei dem NANDO 560M RW15 mit quadratischem Schnellkupplungssystem.

Für den Einsatz auf Reisen zeichnen sich die NANDO-Stative zum einen durch ihr geringes Packmaß von nur 39 cm bis 49 cm aus, zum anderen durch das geringe Gewicht, das – je nach Modell – zwischen knapp 500 g und knapp über 1.500 g variiert.

Hochwertig präsentieren sich die NANDO-Reisestative auch in Sachen Design: Das elegante Schwarz ist an den Ausziehpunkten der Stativbeine mit Silber abgesetzt. Damit passen die Stative ideal zu aktuellen Kameramodellen. Für den sicheren Transport werden alle NANDO-Stative mit der passenden Tasche ausgeliefert.

Features der neuen CULLMANN NANDO-Stative:

leichtes Reisestativ mit kompakten Abmessungen

CNC-gefräste Verschraubungen für hohe Stabilität

dreifache Stativbeinverstellung inkl. Makroverstellung

Stativbeine aus eloxiertem Aluminium oder Carbon

Mittelsäule für bodennahe Aufnahmen umdrehbar

Aluminium-Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplung (Arca kompatibel, außer NANDO 560M RW15)

inklusive integriertem Einbeinstativ

Verfügbarkeit und unverbindliche Preisempfehlung

Die neuen CULLMANN NANDO Stative sind ab sofort erhältlich in den CULLMANN Verkaufsstellen. Ausgenommen das NANDO 500M, NANDO 530TM RB8.5, NANDO 560M RW15 und das NANDO 580MC RB8.5, diese werden ab KW48 erhältlich sein. Die NANDO-Stative haben folgende unverbindliche Preisempfehlungen: