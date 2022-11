„Dieses Super-Telezoom beginnt nicht bei 100 Millimeter, nicht bei 70 Millimeter – nein, es beginnt bereits bei 50 Millimeter!“. So oder so ähnlich mag ein Marktschreier das Tamron 50-400 mm F4.5-6.3 Di III VC VXD für Sony E anpreisen. Und dürfte damit den entscheidenden Punkt treffen: die für ein Superzoom ungewöhnlich kurze Brennweite von nur 50 Millimeter am Zoomanfang.