PENTAX KF – Die wesentlichen Werte der SLR-Fotografie neu definiert

Paris, 9. November 2022 RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, die Markteinführung der PENTAX KF bekannt zu geben. Das kompakte, staubdichte und wetterfeste Gehäuse ist für alle Arten von Aufnahmen konzipiert und bietet eine Vielzahl fortschrittlicher, benutzerfreundlicher Funktionen, einschließlich eines optischen Suchers mit einem TTL-Prisma.

Die PENTAX KF ist als schwarze Standardversion ab Ende November erhältlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Gehäuse liegt bei 949,99 Euro bzw. 1.049,- SFr. und für das Kit mit Standard-Zoomobjektiv DA 18-55mm AL WR bei 1.049,99 Euro bzw. 1.149,- SFr.

Es wird limitierte Versionen als Crystal White Body und Crystal Blue Body geben. Die unverbindliche Preisempfehlung für diese Gehäuse liegt bei 999,99 Euro. Die exklusiven Modelle sind nur über den PENTAX Webshop erhältlich.

Obwohl sie in der Standardklasse angesiedelt ist, verfügt die PENTAX KF über eine Reihe fortschrittlicher Funktionen und benutzerfreundlicher Merkmale, die normalerweise nur in Oberklassemodellen zu finden sind – wie z. B. einen großen und hellen optischen Pentaprismensucher mit einem Sichtfeld von nahezu 100 % bei einer Abbildung von 0,95-fach. Mit dem original PENTAX-Shake-Reduction System (IBIS) werden nicht nur Verwacklungen bis 4,5fachen LW-Korrektur kompensiert, sondern auch weitere Funktionen ermöglicht.

Mit der PENTAX KF können auch SLR-Einsteiger einfach und mühelos in die SLR-Fotografie und den gesamten Prozess der digitalen Bildbearbeitung einsteigen und sich über die Funktionsvielfalt der Kamera weiterentwickeln.

Der Name PENTAX KF leitet sich von den Anfangsbuchstaben von „Finder“ und „Field“ ab, den Merkmalen der PENTAX K-Serie.

Die Kamera wird in der Standardfarbe schwarz geliefert. Die PENTAX KF wird in einer für Europa limitierten Auflage von 100 Stück in der Farbe Crystal Blue und in Crystal White in einer Auflage von 50 Stück exklusiv über den Webshop erhältlich sein.

Die PENTAX KF im Detail

Hochauflösende Bilder mit 24,24 Megapixel und ISO 102400

Die PENTAX KF garantiert hochauflösende Bilder dank eines hochmodernen CMOS-Bildsensors mit ca. 24,24 effektiven Megapixeln und schneller 14-Bit-Bilddatenauslesung. In Kombination mit einem optischen Design, welches auf einen AA-Filter verzichtet, liefert dieser Bildsensor im Format 23,5 x 15,6 mm Bilder mit sehr hoher Auflösung und Bildschärfe. Durch die Kopplung einer Hoch- leistungs-Beschleunigungseinheit mit dem Hochgeschwindigkeits-PRIME MII-Bildprozessor mini- miert die PENTAX KF das Bildrauschen bei allen Empfindlichkeitsstufen und liefert selbst bei Auf- nahmen mit höchster Empfindlichkeit von ISO 102400 detailreiche Bilder.

Staubdichtes, wetterfestes Gehäuse – perfekt für robuste Außenaufnahmen

Zuverlässigkeit ist eine der wichtigsten Anforderungen an eine Kamera. Sie muss funktionieren, wenn sie gebraucht wird. Und das ist oft unter Bedingungen, bei denen viele Kameras besser in der Tasche bleiben oder mit meist unpraktischen Schutzhüllen versehen werden müssen.

Auf die PENTAX KF ist auch in anspruchsvollen Umgebungen wie im Regen oder an staubigen oder frostigen Orten Verlass, denn sie kombiniert ein kompaktes, leicht zu transportierendes Gehäuse mit einer staubdichten, wetterfesten Konstruktion mit 100 Dichtungen im gesamten Gehäuse und hervorragender Kälteschutzleistung bei Temperaturen bis zu -10 °C.

Damit die Kamera auch mit Handschuhen gut in der Hand liegt, wurden der Griff, die Bedientasten auf der Rückseite und die Betriebsartenwahlräder so gestaltet und geformt, dass sie auch bei aktiven Außenaufnahmen – z. B. beim Bergsteigen, Camping oder bei Sportveranstaltungen – optimal zu bedienen sind.

Auch dem Monitor wurde eine besondere Beachtung geschenkt. Damit sie nicht nur als Familienkamera eingesetzt werden kann, sondern auch für spezielle Anforderungen vorbereitet ist, kann der Outdoor-freundliche LCD-Monitor durch einstellbare Helligkeit an die Lichtverhältnisse des Aufnahmeortes angepasst werden. Und für Astroaufnahmen in der Dunkelheit schont eine rot beleuchtete Monitoranzeige das Auge des Fotografen in stockdunkler Nacht.

Brillanter optischer Prismen-Sucher

Auch wenn moderne Techniken inzwischen die traditionelle Spiegelreflextechnik weitestgehend ersetzt hat, so gehört ein optischer Prismensucher bei PENTAX Spiegelreflexkameras nach wie vor zur DNA des Systems. Dabei trumpft der in das kompakte Gehäuse der PENTAX integrierte Glasprismensucher mit Spitzenwerten auf und bietet mit einem Sichtfeld von ca. 100 % und einer fast 0,95-fachen Vergrößerung ein sehr großes Sucherbild – optimale Voraussetzungen für eine perfekte Bildgestaltung, egal ob bei starkem Sonnenlicht, in der Dämmerung oder in dunkler Umgebung.

Dreh und schwenkbarer LCD-Monitor für eine einfache Bildbetrachtung aus allen Winkeln

Der variabel einstellbare LCD-Monitor der PENTAX KF ist eine praktische Erweiterung des opti- schen Suchers und erleichtert im gewünschten Blickwinkel die Bildkomposition bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. Aufnahmen über Kopf mit ausgestrecktem Arm, Aufnahmen aus Bo- dennähe oder astronomische Aufnahmen, bei denen die Kamera steil nach oben zum Sternen- himmel gerichtet ist.

Der Monitor verfügt sie über eine einzigartige luftspaltlose Konstruktion, bei der der Luftraum zwi- schen dem hochauflösenden LCD-Panel (mit ca. 1.037.000 Bildpunkten) und dem Schutzglas mit einem speziellen Harzmaterial gefüllt wurde, um die Reflexion und Streuung des Lichts wirksam zu verringern und so die Sichtbarkeit bei Außenaufnahmen zu verbessern.

Um das Monitorbild besser erkennen zu können, kann die Helligkeit dem Umfeld entsprechend angepasst werden. Für Astroaufnahmen kann er auch rot beleuchtet werden, um die Augen bei dunkler Umgebung zu schonen.

Original PENTAX Shake Reduction mit Pixel Shift Resolution System

Die gehäuseintegrierte Shake Reduction (IBIS) kommt in Pentax Kameras eine besondere Bedeutung zu und erfüllt verschiedene Aufgaben.

Die Hauptaufgabe kommt dem eingebauten und von PENTAX entwickelten SR-Mechanismus (Shake Reduction) zu, der effektiv Verwacklungen ausgleicht und scharfe und verwacklungsfreie Bilder liefert – selbst unter anfälligen Bedingungen, wie z. B. bei der Verwendung eines Teleobjektivs, bei Aufnahmen mit wenig Licht oder bei Sonnenuntergangsszenen. Durch den Einsatz eines hoch- präzisen Gyrosensors wird ein Ausgleichseffekt von 4,5 Verschlussstufen erreicht, was dem Niveau von Oberklassemodellen nahekommt. Bei einem Kameraschwenk, z.B. für Mitziehaufnahmen erkennt die Elektronik automatisch die Richtung der Kamerabewegung und steuert die SR-Einheit effizient, um das bestmögliche Bild zu erzeugen, ohne dass ein Moduswechsel erforderlich ist.

Eine weitere Funktion, die durch die von PENTAX entwickelte Shake Reduction möglich wird, ist das Pixel Shift Resolution System mit Bewegungskorrekturfunktion

Die PENTAX KF verfügt mit dem Pixel Shift Resolution System über die neueste Super-Resolution- Technologie. Hierzu nimmt die Kamera vier Bilder desselben Motivs auf. Dabei wird der Bildsensor für jedes Bild um ein einziges Pixel verschoben und dann zu einem einzigen Bild verrechnet. Im Vergleich zum konventionellen Bayer-System, bei dem jedes Pixel nur eine einzige Farbdateneinheit hat, erhält dieses innovative System alle Farbdaten in jedem Pixel, um hochauflösende Bilder mit weitaus wahrheitsgetreueren Farben und viel feineren Details zu liefern, als sie von konventionellen Bildsensoren im APS-C-Format erzeugt werden.

Durch die hohe Prozessorleistung kann diese Funktion dank der Bewegungskorrekturfunktion auch ohne Verwendung eines Stativs erfolgen, denn sich bewegende Objekte werden während der Serienaufnahme erkannt und Unschärfen, die sich daraus ergeben, während des Verrechnungsprozesses minimiert. Dadurch wird eine größere Bandbreite an Szenen und Motiven ermöglicht als in Systemen, die auf ein Stativ angewiesen sind.

Mit der AA-Filter-Simulator Funktion zur Minimierung von Moiré erfüllt der IBIS eine weitere Funktion. Um die Bildqualität zu verbessern, wurde darauf verzichtet, einen Tiefpassfilter vor dem Sensor zu verwenden. Um aber einen möglichen Moiré-Effekt zu reduzieren, sorgt der AA-Filtersimulator für die gleiche Moiré-Reduzierung wie ein optischer AA-Filter, indem er während der Belichtung mikroskopisch kleine Vibrationen auf die Bildsensoreinheit auf Subpixel-Ebene überträgt. Im Gegensatz zu einem optischen AA-Filter kann der Benutzer mit diesem innovativen Simulator den AA-Filtereffekt ein- und ausschalten und die Stärke des Effekts einstellen. Das bedeutet, dass der ideale Effekt für eine bestimmte Szene oder ein bestimmtes Motiv je nach den aktuellen Aufnahmebedingungen eingestellt werden kann.

Als spezielle Funktion kann der Sensor für den automatischen Horizontausgleich oder eine Tilt-Funktion durch manuelle Verschiebung verwendet werden. Diese Option macht sich die optional erhältliche O-GPS2 GPS-Einheit für die Astrotracerfunktion zu eigen. Hiermit können bei der Sternenfotografie Bewegungen durch die Erdrotation ausgeglichen werden und auch bei Langzeitaufnahmen werden Sterne als Punkte und nicht als Striche dargestellt.

Abschließend sei noch erwähnt, dass der DR (Dust Removal) Mechanismus zum Abschütteln von Staub von der Oberfläche des CMOS-Bildsensors durch den beweglichen Sensor genutzt werden kann.

SAFOX X AF-Sensormodul für einen zuverlässigen Autofokusbetrieb.

Mit seinen 11 Sensoren, darunter neun Kreuzsensoren in der Mitte, sorgt dieses AF-Modul für eine punktgenaue Scharfstellung des Motivs bei einer Mindesthelligkeit von nur -3 EV. Darüber hinaus gewährleistet es eine hervorragende AF-Nachführung bei sich bewegenden Motiven. Durch die Messfeld-Erweiterung erkennt der Fokus ein sich bewegendes Motiv, verfolgt dies und fokussiert entsprechend nach.

Eine AF-Haltefunktion, die den ursprünglichen Fokuspunkt beibehält, erweitert die Möglichkeiten der Bildgestaltung.

Hybrid-AF-System für Hochgeschwindigkeits-AF-Betrieb bei Live-View-Aufnahmen

Bei Verwendung der Live-View-Funktion verwendet die PENTAX KF das Hybrid-AF. Durch die Po- sitionierung eines Kontrasterkennungs-AF-Sensors mit überlegener Fokussiergenauigkeit und eines phasenangepassten AF-Sensors auf der Oberfläche des Bildsensors optimiert dieses innovative Hybridsystem die Vorteile beider AF-Systeme, um eine schnelle, punktgenaue AF-Fokussierung auf das Motiv zu gewährleisten.

Bildgestaltung mit verschiedenen Bildvoreinstellungen

Die von PENTAX entwickelte Custom Image Funktion ermöglicht es schon bei der Aufnahme, dem Bild eine individuelle Bildcharakeristik zu verleihen. In Anlehnung an die Wahl des Films bei der analogen Fotografie kann der Benutzer das Bild mit einem gewünschten Feinschliff versehen.

Diese Funktion bietet 14 Custom Image-Modi, darunter: SATOBI, das Farben reproduziert, die de- nen von Farbbildern der 60er und 70er Jahre ähneln mit cyanfarbenen Blautönen, gedämpften Gelb- tönen und verblassten Rottönen oder der Einstellung für „Bleach Bypass“, die die tiefe Atmosphäre von Filmszenen reproduziert oder der Vorgabe Cross Processing, das den aufgenommenen Bildern fantastische, ungewöhnliche Farben verleiht.

In Kombination mit den Objektiven der PENTAX Limited-Serie, die für ihre unverwechselbare Bildwiedergabe bekannt sind, bietet die PENTAX KF außerdem eine Reihe von speziellen Custom Image-Modi.

Eine Vielzahl von Intervallaufnahmefunktionen

Die PENTAX KF bietet eine Vielzahl fortschrittlicher Intervallaufnahmefunktionen, darunter: Inter- vallfilm mit 4K-Auflösung, mit dem Sie eine Reihe von Standbildern in einem festen Intervall aufneh- men und zu einer einzigen Filmdatei mit 4K-Auflösung zusammenfügen können; Star Stream Movie, mit dem Sie die Spuren von Sternen oder Beleuchtungen in einer Filmdatei mit 4K-Auflösung auf- zeichnen können; und Intervallkomposit, das ein Kompositbild mit einer Auswahl von drei Verrech- nungsmodi (Durchschnitt, additiv und vergleichend) errechnet.

Wireless LAN-Verbindung zur Unterstützung des Smartphone-Betriebs

Die PENTAX KF ist mit einer Wireless LAN (Wi-Fi)-Funktionen ausgestattet. Durch die Installation der speziellen „Image Sync“-Anwendung, die kostenlos in den jeweiligen App-Stores erhältlich ist, kann der Benutzer auf einem Smartphone oder Tablett-Computer das Live View-Bild aus der Ferne prüfen, Fotos aufnehmen und Kameraeinstellungen wie Blende, Verschlusszeit und ISO- Empfindlichkeit einstellen. Es ist auch möglich, die aufgenommenen Bilder auf das Mobilgerät her- unterzuladen und sie dann auf Websites von sozialen Netzwerken zu teilen.

Die PENTAX KF auf einem Blick: