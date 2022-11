Mit dem Canon RF 135mm F1.8 L IS USM und dem Speedlite EL-5 steht Kreativität nichts im Weg

Das schnelle und lichtstarke RF 135mm F1.8 L IS USM und das Speedlite EL-5 bieten noch mehr kreative Freiheit bei der Porträt- und Event-Fotografie.

2. November 2022. Canon kündigt die Einführung des RF 135mm F1.8 L IS USM an. Dieses Teleobjektiv eignet sich ideal für Porträtaufnahmen bei wenig Licht. Das ebenfalls neu vorgestellte Speedlite EL-5 ist ein Hochleistungs-Speedlite für Aufnahmen von Hochzeiten und Veranstaltungen.

Dank der hohen Lichtstärke von 1:1,8 und dem integrierten optischen Bildstabilisator ermöglicht das RF 135mm F1.8 L IS USM gestochen scharfe Aufnahmen mit einer attraktiven Hintergrundunschärfe, während die längere Brennweite Porträtaufnahmen besonders schmeichelhaft macht. Das Speedlite EL-5 bietet das gleiche intuitive Design wie das EL-1 und eine fortschrittliche Leistung zum wettbewerbsfähigen Preis – ein ideales Zubehörteil für den professionellen Einsatz.

Canon kündigt außerdem an, dass die Digital Photo Professional (DPP) Software um ein „Neural Network Image Processing Tool“ erweitert wird, mit dem die Qualität der Aufnahmen deutlich optimiert werden kann.

Das RF 135mm F1.8 L IS USM für einzigartige Porträts

Hauptleistungsmerkmale:

Hohe Lichtstärke von 1:1,8

5,5 Stufen optischer IS (8 Stufen mit IBIS)

0,7m Naheinstellgrenze

Herausragende Abbildungsleistung durch drei UD-Linsen, ASC und Super Spectra Vergütung

Nano USM Technologie für einen schnellen und leisen AF

Staub- und Spritzwasserschutz der L-Serie

Die Kombination aus hoher Lichtstärke von 1:1,8 und 9-Lamellen-Irisblende mit der Brennweite von 135mm sorgt für angenehme Bokeh-Effekte und komprimiert den Raum für besonders schmeichelhafte Aufnahmen. Die Brennweite ermöglicht einen größeren Abstand zum Motiv, was zu einer komfortableren und entspannteren Atmosphäre führt, die sowohl bei Porträtansichten als auch bei Ganzkörperaufnahmen zu einer ganz natürlichen Wirkung führt. Mit einer Naheinstellgrenze von nur ca. 0,7 m und einer 0,26-fachen Vergrößerung eignet sich das RF 135mm F1.8 L IS USM auch perfekt für enge aufgefasste Porträts und Detailaufnahmen. Das RF 135mm F1.8 L IS USM verfügt außerdem über einen optischen Bildstabilisator, der eine Stabilisierung von bis zu 5,5 Belichtungsstufen bietet, die mit der koordinierten Stabilisierung auf bis zu 8 Belichtungsstufen[i] erhöht werden kann, was ideal für Aufnahmen bei wenig Licht oder aus der Hand ist.

Wie die gesamte RF Objektivreihe von Canon zeichnet sich auch das RF 135mm F1.8 L IS USM durch seine außergewöhnliche Abbildungsqualität von der Bildmitte bis zu den Rändern aus. Das fortschrittliche optische Design besteht u.a. aus drei UD-Linsen, die eine herausragende Auflösung schon bei offener Blende und eine präzise Farbwiedergabe gewährleisten, und zudem chromatische Aberrationen reduzieren. Dank der ASC- und Super Spectra-Vergütung werden Geisterbilder und Streulicht beim RF 135mm F1.8 L IS USM minimiert, während die Fluorbeschichtung das Objektiv frei von Verschmutzungen hält – für stets scharfe Bilder.

Das RF 135mm F1.8 L IS USM lässt sich ganz einfach bedienen und handhaben. Das ist insbesondere in stressigen Aufnahmesituationen wie Hochzeiten oder Live-Sportveranstaltungen sehr hilfreich. Der Nano USM-Motor ermöglicht einen schnellen und leisen Autofokus, der in Verbindung mit dem Canon Deep Learning AF[ii] dafür sorgt, dass das RF 135mm F1.8 L IS USM genau auf das Auge des Motivs fokussiert. So kann man sich beim Fotografieren ganz auf die Bildkomposition konzentrieren, was bei Aufnahmen mit geringer Schärfentiefe besonders wichtig ist. Das RF 135mm F1.8 L IS verfügt über ein Objektiv-Funktionstastenpaar, das für AF-Stop oder andere Funktionen verwendet werden kann. Über einen Steuerring lassen sich außerdem verschiedene Einstellungen wie Belichtungszeit, Blende oder ISO-Wert direkt am Objektiv individuell anpassen. Das staub- und spritzwassergeschützte Objektiv sorgt unter allen Aufnahmebedingungen für eine zuverlässige Funktion.

Speedlite EL-5: Leistungsstark und einfach zu bedienen: das neue Speedlite

Hauptleistungsmerkmale:

Leitzahl 60

integriertes LED-Hilfslicht

Schnelle Blitzfolgezeit von 0,1-1,2 Sekundeniv

Lithium-Ionen-Akku LP-EL

Drahtlose Funksteuerung für bis zu 15 zusätzliche Speedlites

Das erste Speedlite von Canon für den Multifunktions-Zubehörschuh

Das Speedlite EL-5 ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Speedlite, das in jede Ausrüstungstasche gehört. Mit einer Leitzahl von 60[iii] und einer rasend schnellen Blitzfolgezeit von 0,1-1,2 Sekunden [iv] war es noch nie so einfach, actiongeladene Veranstaltungen wie Partys oder Hochzeiten optimal auszuleuchten. Der LP-EL Akku bietet eine üppige Leistung für 85 aufeinander folgende Blitzauslösungen in voller Stärke – dabei reicht eine volle Ladung für insgesamt 350 Blitzauslösungen[v]. Für subtilere Beleuchtungsanforderungen ermöglicht die erweiterte manuelle Einstellung die Reduzierung der Blitzstärke auf 1/1.024 Leistung.

Als erstes Speedlite von Canon für den Multifunktions-Zubehörschuh der neuesten Kameras der EOS R Serie, verfügt das Speedlite EL-5 über vergoldete Kontakte, die eine zuverlässige Verbindung mit der Kamera und eine verbesserte Kommunikation gewährleisten. Für eine zuverlässige Leistung auch bei längeren Blitzaufnahmen ist das Speedlite EL-5 mit einem besonders effizienten passiven Kühlsystem ausgestattet, um die Wärme schneller abzuleiten. Selbst bei widrigen Wetterbedingungen sorgt der Staub- und Spritzwasserschutz für einen problemlosen Einsatz.

Für professionelle Workflows entwickelt, bietet es eine Reihe von Funktionen, wie z.B. die kabellose Funksteuerung von bis zu 15 zusätzlichen Speedlites und eine Camera Link Funktion, die es ermöglicht, auch externe Kameras auszulösen, die mit diesen Speedlites verbunden sind.

Die duale weiße LED-Leuchte dient als Einstelllicht oder AF-Hilfslicht, um die Fokussierung bei wenig Licht zu unterstützen. Mit dem benutzerdefinierten Blitzmodus (C.Flash) können Benutzer Blitzeinstellungen (C1, C2, C3) auf dem Speedlite registriert werden, die dann auch mit den benutzerdefinierten Modi der Kamera verknüpft werden können. Sie dienen als Voreinstellung, mit der Arbeitsabläufe in komplexeren Umgebungen beschleunigt werden. Mit dem gleichen intuitiven Design und Menüsystem wie beim EL-1 bietet das Speedlite EL-5 ein vertrautes Joystick- und Tastenlayout sowie eine neue (Blitz-) Menü-Direkttaste für den einfachen Zugriff auf das Speedlite Einstellungsmenü der Kamera.

DPP Cloud Upgrade

Canon hat auch die Digital Photo Professional (DPP) Software (für Windows) für die umfangreiche Nachbearbeitung der Aufnahmen um das neue abonnementbasierte „Neural Network Image Processing Tool“ erweitert, das die Bildqualität durch die Leistung von Cloud Computing und der fortschrittlichen KI-Technologie von Canon optimiert. Damit lässt sich Bildrauschen reduzieren und gleichzeitig Details und Schärfe wiederherstellen, was bei hohen ISO-Werten bisher nicht möglich war. Außerdem lässt sich die Farbgenauigkeit verbessern und die Objektivoptimierung damit einsetzen.

Ebenfalls heute vorgestellt wird die EOS R6 Mark II, eine spiegellose Vollformatkamera, die innovative Möglichkeiten für Hybrid-Aufnahmen bietet und damit ganz neue kreative Ausdrucksformen ermöglicht – ohne Kompromisse und unabhängig vom Motiv. Mit Reihenaufnahmen bis 40 Bilder pro Sekunde und dem Canon Dual Pixel CMOS AF, der mehr Motive mit höherer Geschwindigkeit erkennt und verfolgt, stellt die EOS R6 Mark II neue Geschwindigkeitsrekorde auf. Als echte Hybrid-Kamera nimmt sie auch hervorragende 4K 60p Videos mit Oversampling der 6K-Sensordaten auf und ermöglicht außerdem die externe Aufzeichnung von 6K 60p RAW Daten.

Preise und Verfügbarkeiten

RF 135mm F1.8 L IS USM

Verfügbar voraussichtlich ab Januar 2023 zu einem UVP von 2.699,00€

Speedlite EL-5

Verfügbar voraussichtlich ab März zu einem UVP von 499,00€

[i] Bei kompatiblen Kameras mit kamerainterner Bildstabilisierung.

[ii] Nur mit kompatiblen Kameras

[iii] Bei ISO 100 und 200mm-Brennweite.

[iv] Bei vollständig geladenem Akku unter Canon Testbedingungen.

[v] Bei vollständig geladenem Akku unter Canon Testbedingungen. Kontinuierliche Blitzausgabe bei voller Leistung bis zur Einschränkung der Blitzauslösung Stufe 1.