Foto- und Videojournalismus ohne Grenzen

Mit der Leica SL2-S Reporter präsentiert die Leica Camera AG eine neue Produkt-Variante der Leica SL2-S und zollt damit dem Foto- und Videojournalismus höchste Anerkennung. Die robuste Design-Ausführung, in der bereits eine M10-P, eine Q2 sowie eine Q2 Monochrom erschienen sind, wird den hohen Anforderungen bei den oftmals widrigen Einsatzbedingungen im fotografischen Profi-Alltag zu jeder Zeit gerecht. Das zuverlässige Präzisionswerkzeug zum Fotografieren und Filmen erlaubt es durch sein zurückhaltendes Design, unauffällig Teil des Geschehens zu werden und dank seiner intuitiven Bedienung sich auch ausschließlich auf dieses zu konzentrieren.

Die Leica SL2-S Reporter definiert mit ihrem robusten Ganzmetall-Gehäuse, der besonders kratzfesten Lackierung in Dunkelgrün und der Ummantelung mit Aramid-Gewebe die Grenze der Belastbarkeit neu. So trotzt sie mühelos extremen Temperaturen, Stößen, Staub und Wasser und erlaubt sowohl Natur- und Outdoor-, als auch Reportage- und Pressefotograf*innen nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Die widerstandsfähige synthetische Faser Aramid wird auch zur Herstellung von Schutzausrüstungen genutzt. Mit ihrem unverkennbaren Muster aus eng verwobenen Fasern bietet die spezielle Armierung neben dem besonderen Look auch eine deutlich erhöhte Griffigkeit – für noch mehr Sicherheit und Halt beim Fotografieren und Filmen. In ihren technischen Eigenschaften entspricht die Designvariante dem Serienmodell Leica

SL2-S.

Die Leica SL2-S Reporter ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel zu einem Preis von 5.290 Euro inkl. MwSt. erhältlich.