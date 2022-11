Roadtrip durch die Türkei

Entlang der Küste fuhren wir weiter in Richtung Trabzon. In der Nähe befinden sich riesige Teeanbaugebiete. Die Landschaft erinnert eher an die Schweiz als an das, was man bei der Türkei evtl. im Kopf hat. Lediglich die vielen Moscheen deuten darauf hin, dass man sich hier eher im orientalischen Teil der Welt befindet. Abenteuerliche Straßen führen die Berge hoch. Am Ende wird man mit einem atemberaubenden Blick über die Teeberge belohnt. Auch hier bleiben wieder die Begegnungen mit den Einheimischen in Erinnerung. Hierher verirrt sich kaum ein Tourist und so scheinen die Menschen dort ebenso viel Interesse an uns zu haben, wie wir an ihnen.