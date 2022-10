Die Welt in Farbe: JOBO-Chemie für Filmentwicklung

Der Aufwärtstrend des Analogfilms ist nicht zu stoppen. Immer mehr junge Leute entdecken den Reiz des klassischen Films. Nachdem der Analogtrend zunächst stark von Schwarz-Weiß geprägt war, ist in den letzten Jahren die Nachfrage vor allem nach Farbfilm stark gestiegen. Die Nachfrage nach Film ist schon längst größer als das Angebot. Angespornt durch Blogger, Youtuber und Workshops wird auch die eigene Farbfilmentwicklung immer populärer. Zum Glück gibt es schon ein paar Anbieter für die notwendige Chemie, aber das Angebot für kleine Gebinde ist überschaubar.

Über mehrere Jahrzehnte hatte JOBO auch diverse Chemikalien im Programm. Diese wurden jedoch Anfang der 2000’er Jahre abgekündigt. JOBO musste sich auf die Kernprodukte konzentrieren – die „Hardware“, Werkzeuge für die Dunkelkammer. Ab 2012 wurden sukzessive wieder zwei überarbeitete Semi-Automaten in den Markt gebracht. Der große CPP-3 Prozessor mit Umwälzpumpe und hochpräziser Temperatursteuerung für die Farbfilmentwicklung von Kleinbild bis Großformat. Wegen der idealen Kompatibilität mit den einzigartigen JOBO Expert-Drums greifen auch viele Großformatphotographen zu diesem Prozessor, selbst wenn sie ausschließlich in Schwarz-Weiß arbeiten. 2016 wurde auch der JOBO CPE-3 Prozessor wieder eingeführt. Der CPE-3 ist deutlich kleiner als der CPP-3 und für alle Filme von Kleinbild bis maximal 4×5“ Planfilm geeignet.

JOBO Prozessoren sind auf der ganzen Welt im Einsatz. Nicht alle wurden in den letzten 10 Jahren erworben. Viele Maschinen sind schon 30 Jahre oder länger in Betrieb. Die Präzision und Haltbarkeit der JOBO-Prozessoren ist kein Geheimnis.

Um das schmale Angebot an Farbchemie für das Heimlabor optimal zu ergänzen, hat sich JOBO für die Zusammenarbeit mit einem Traditionsunternehmen aus Japan entschieden. JOBO bietet Chemie-Kits an, die perfekt für die Filmentwicklung in der Rotation geeignet ist. Die JOBO Chemie richtet sich an Photographen, die höchste Ansprüche an ihre Photographie und die Filmentwicklung stellen. Die JOBO Chemie-Kits sind so entwickelt, dass optimale Farbwidergabe und ein ausgezeichnetes D-max erzielt werden. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, dass alle Entwicklungsschritte so fein von einander getrennt werden wie möglich. Das E-6 Kit für den Diafilm besteht aus den klassischen 6 Chemikalien. Für Anwender, die mit einem JOBO-Prozessor arbeiten, ist es unerheblich, ob 3 oder 6 Schritte zum Ergebnis führen. Entscheidend ist, das Optimum zu erzielen.

Auch im C-41 Chemie-Kit wird das Bleichbad vom Fixierer getrennt. Das ist nicht nur puristisch. JOBO ist überzeugt, dass sowohl die Haltbarkeit der Chemie als auch die Qualität der Filmentwicklung davon profitieren.

Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Kinofilm für die Kleinbildkamera (Motion Picture Film), hat neben dem C-41 Prozess auch der spezifische ECN-2-Prozess wieder an Bedeutung gewonnen. Nur wenn der Motion Picture Film im ECN-2-Prozess entwickelt wird, kann der riesige Kontrastumfang dieses Films auch voll genutzt werden. Die samtigen Töne und der typische Kino-Look gehen im C-41-Prozess weitgehend verloren. Gemeinsam mit dem Chemiehersteller hat JOBO eine ECN-2-Chemie entwickelt, welche in der Rotation auf 41°C perfekte Ergebnisse abliefert. Die gemessenen Labor-Ergebnisse lassen sich nicht von dem Referenz-Prozess von KODAK unterscheiden, der auf 2 verschiedenen Temperaturen läuft. Entscheidend ist allein die Temperatursteuerung des Entwicklers im ECN-2-Prozess.

JOBO führt die Chemie-Kits zunächst in Europa ein. Die JOBO Colorc-Chemie ist bereits ab Ende Oktober 2022 verfügbar. Jedes Kit hat eine Ergiebigkeit von 2,5 Litern und reicht für die Entwicklung von 20 bis 40 Kleinbildfilmen aus.

Das C-41 Kit hat eine rote Farbcodierung und wird zum UVP von 74,90 EUR inkl. MWSt eingeführt.

Das E-6 Kit hat eine grüne Farbcodierung und wird zum UVP von 99,00 EUR inkl. MWSt eingeführt.

Das ECN-2 Kit ist Purple und wird zum UVP von 89,00 EUR inkl. MWSt angeboten.

JOBO unterstreicht mit diesem Color-Chemieangebot den Anspruch, das Beste aus dem Film herauszuholen: For your best image!