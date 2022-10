Adobe kündigt heute umfangreiche Updates für Lightroom (Classic) und Photoshop an. Beide Programme erhalten vor allem neue Funktionen zur automatischen Auswahl und Retusche von Bildelementen, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Photoshop erhält zudem unter anderem einen Neural Filter zur automatischen Restauration historischer Fotos, in Lightroom kommen Automatiken für die Porträtretusche hinzu.

Heute beginnt in Los Angelos die Adobe MAX, die dreitägige Entwicklerkonferenz von Adobe. Inzwischen ist es Tradition, dass Adobe zum Start der MAX seine jährlichen Updates für die Creative Cloud Applikationen präsentiert. Und so gibt es heute viel Neues auch zu Photoshop und Lightroom. Beide Programmen erhalten neue, leistungsstarke Funktionen, die auf künstlicher Intelligenz basieren.

Photoshop: Künstliche Intelligenz vereinfacht Auswahl

Bereits seit fünf Jahren setzt Adobe künstliche Intelligenz in seinen Programmen ein, um Arbeitsabläufe zu erleichtern und zu beschleunigen. Etwa mit dem vor zwei Jahren in Photoshop eingeführten Objektauswahl-Werkzeug. Mit dem heutigen Photoshop-Update (auf Version 24.0) hat Adobe die Leistungsfähigkeit dieses Werkzeugs deutlich gesteigert. Es erkennt jetzt auch komplexe Objekte und Bildpartien wie etwa den Himmel, Gebäude, Wasserflächen und diverse Landschaftsformationen wie Berge, Straßen etc.