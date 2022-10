FUJIFILM auf der PHOTOPIA Hamburg

FUJIFILM beim Festival Of Imaging – die zweite Auflage der PHOTOPIA in der Hansestadt bietet Raum für Kreativität und lädt ein in die facettenreiche Welt der Fotografie. Von Donnerstag, den 13. Oktober, bis Sonntag, den 16. Oktober, finden Sie FUJIFILM auf der Hamburger Messe.

Ratingen/Kleve, 11. Oktober 2022 – Die PHOTOPIA lädt vom 13. bis 16. Oktober 2022 zum zweiten Mal zum Festival Of Imaging in die Messe Hamburg ein. FUJIFILM ist in diesem Jahr mit den Produktbereichen FUJIFILM Imaging Systems und FUJIFILM Electronic Imaging auf der Business- und Consumer-Messe vertreten.

Die Kreativität und Vielfalt der Fotografie zu entdecken und zu erleben: Das ist das Motto der diesjährigen Fotografie Messe in den Hallen der Messe Hamburg. Klar gegliedert in die Sparten Aufnahme, Be- und Verarbeitung, Speicherung, Display & Sharing stellt das Who-Is-Who der Fotografie-Welt auf dem viertägigen Event aus.

FUJIFILM präsentiert vor Ort am eigenen Stand das vielfältige Produktsortiment aus der Welt der Sofortbildkameras, der digitalen Fotografie sowie dem Bereich des Onsite-Printing. Mit im Gepäck sind unter anderem die Produkthighlights aus 2022: Die neue hybride Sofortbildkamera instax mini Evo sowie die beiden neuen spiegellosen Digitalkameras FUJIFILM X-H2S und FUJIFILM X-H2. Ebenso werden Produkte aus dem Onsite-Printing wie der FUJIFILM SmartPrint mit ASK-400 und der FUJIFILM Fotokiosk ausgestellt. Neben der Möglichkeit, Produkte zu testen, dürfen sich Messebesucher wieder über ein vielseitiges Programm aus Live-Talks und Live-Shootings von verschiedenen FUJIFILM Fotografen freuen und sich mit FUJIFILM Experten zu den Produkten sowie aktuellen Trends und Entwicklungen der Branche austauschen.

Das gesamte FUJIFILM Team freut sich auf die diesjährige PHOTOPIA und die Möglichkeit, Partner, Medienvertreter und die Community live vor Ort zu treffen und gemeinsam in den Austausch zu gehen. Sie finden FUJIFILM am Stand 157 in der Halle A1.

Weitere Informationen zur PHOTOPIA finden Sie unter: https://www.photopia-hamburg.com/.