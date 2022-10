Canon sorgt vom 13.-16. Oktober für umfangreiches Entertainment-Aufgebot auf der PHOTOPIA in Hamburg

4. Oktober 2022. Vom 13. bis zum 16. Oktober wird Canon mit seinem umfassenden Produktportfolio auf der PHOTOPIA in Hamburg vertreten sein. Fotowalks, Workshops, Mini-Masterclasses sowie Vorträge der Canon Ambassadors runden den Einblick in die eigenen Produktwelten ab. Zudem macht die Canon B2B Roadshow auf der PHOTOPIA Halt und zeigt innovative Business-Lösungen für eine moderne und digitalisierte Arbeitswelt.

Geballte Imaging-Power auf 600qm

Auch in diesem Jahr befindet sich die Canon Experience Area in Halle A4, an Stand 116 direkt am Haupteingang, wo alle Besucher:innen das komplette Produktportfolio hautnah erleben können. So stehen an der Canon Expert Bar Produktexpert:innen für individuelle Beratung zur Verfügung und abwechslungsreiche Fotospots direkt am Stand bieten diverse kreative Möglichkeiten, das Canon Equipment direkt vor Ort selbst auszuprobieren. Egal ob man sich für Makros, Tele-Objektive, Drucker (bis hin zum Großformat) oder Live-Streaming begeistert, die zahlreichen Stationen am Canon Stand decken alle foto- und videografischen Interessen der PHOTOPIA Community ab.

Die Canon Academy Fotowalks

Im Rahmen der PHOTOPIA 2022 bietet die Canon Academy zweistündige Fotowalks an. Die Teilnehmenden erkunden die Gegend rund um die Messe Hamburg und richten einen neuen, kreativen Blick auf die Architektur, Menschen und Situationen und lernen so die einzigartige Atmosphäre einer Stadt einzufangen. Um unterschiedlichstes Canon Equipment zu testen, haben die Trainer:innen Kameras und Objektive dabei ‒ darunter auch die neuen APS-C-Modelle EOS R7 und EOS R10. Interessierte können sich bereits online zum Sonderpreis von 29€ einen Platz sichern. Startpunkt ist der Canon Academy Info-Container. Mehr Informationen zu den Canon Academy Veranstaltungen finden sich hier: www.academy.canon.de/de_DE/im-fokus/canon-auf-der-photopia-2022.

Foto-Workshop BMX-Action mit Richard Walch

Ganz besonders bei dynamischen Sportarten kommt es darauf an, den perfekten Moment zu erwischen. Bei den besten Action-Aufnahmen scheint die Zeit stillzustehen, die Dynamik ist im Moment der höchsten Spannung eingefroren, sodass die Top-Leistungen und die totale Fokussierung der Athlet:innen sichtbar wird. Am Samstag, dem 15.10., findet zur PHOTOPIA direkt nebenan ein exklusiver BMX Action Workshop mit dem Sport-Fotografen und Canon Ambassador Richard Walch und dem BMX Top-Biker Camillo statt. Teilnehmende aller Level lernen hier, auf was es bei der Action-Fotografie ankommt. Weitere Informationen sowie die Anmeldeseite sind hier zu finden. Anmeldungen sind bis zum 5. Oktober möglich.

Drei Mini-Masterclasses

Ein weiteres Highlight der PHOTOPIA sind die kompakten Mini-Masterclasses am Canon Stand. Die Praxis-Sessions dauern 15 Minuten und bieten ein intensives Erlebnis mit vielen Tipps und Praxis-Know-how. Folgende drei Mini-Masterclasses finden mehrmals am Tag statt:

Portraitfotografie mit Anna Helm: In der Container Stage auf dem Canon Stand präsentiert Fotografin Anna Helm das Thema Portraitfotografie.

Basketball-Action mit Olaf Franke: In der Basketball-Arena finden Sessions zum Thema Sportfotografie mit Academy Trainer Olaf Franke statt.

Streaming mit eosAndy: Bei der Mini-Masterclass mit dem auf Cosplay und Larp spezialisierten Fotografen eosAndy steht das Thema Streaming mit der EOS R7 im Mittelpunkt.

Die kostenlosen 15-minütigen Mini-Masterclasses finden mehrmals am Tag statt.

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Auf den beiden Live-Bühnen der PHOTOPIA erwartet Foto-Fans ein hochkarätiges Line-Up von Canon Ambassadors, die mit ihren Vorträgen das thematische Spektrum von professioneller Sportfotografie über Hochzeitsfotografie, Fine-Art Action Shots und Portraits bis hin zum Storytelling abdecken. Jeder Vortrag dauert 30 Minuten und bietet Einblicke in die Arbeiten der Profis sowie Inspiration für die eigene Fotografie. Mit dabei sind unter anderem Richard Walch (www.academy.canon.de/de_DE/trainer/37/richard-walch), Ulla Lohmann (www.academy.canon.de/de_DE/trainer/29/ulla-lohmann) und Lorenz Holder (www.academy.canon.de/de_DE/trainer/101/lorenz-holder).

Vorträge der Canon Ambassadors

Wann? 13.10.2022, 14:00-14:30

Wer? Ulla Lohmann

Thema? Vom Tellerwäscher zum National Geographic Fotograf

Wann? 14.10.2022, 12:30-13:00 & 15.10.2022, 11:00-11:30

Wer? Richard Walch

Thema? Storytelling im Extremsport

Wann? 14.10.2022, 16:30-17:00

Wer? Carmen & Ingo

Thema? Die 5 wichtigsten Learnings aus 16 Jahren Hochzeitsfotografie

Wann? 15.10.2022, 16:30-17:00 & 16.10.2022, 11:30-12:00

Wer? Sascha Hüttenhain

Thema? Let’s dance

Wann? 16.10.2022, 11:00-11:30

Wer? Nicolai Deutsch

Thema? Mission Peru ‒ Eine Expedition für den Regenwald

Wann? 16.10.2022, 13:30-14:00

Wer? Lorenz Holder

Thema? Darf Sportfotografie auch Kunst sein?

Geballtes Programm für professionelle Fotograf:innen

Bestandteil der PHOTOPIA ist auch dieses Jahr wieder die Creative Content Conference ‒ die führenasde Fachkonferenz für professionelle Fotograf:innen und Content Creators in Deutschland. Profis aus der Kreativwirtschaft, erfahrene Fotograf:innen und Galerist:innen sowie Multi-Media-Content-Producer:innen zeigen aktuelle Trends in der professionellen Foto- und Videoproduktion. Best-Practice-Storys werden dabei durch Fachvorträge und Diskussionsrunden mit anerkannten Expert:innen ergänzt. Weitere Informationen zur Konferenz finden sich hier: www.photopia-hamburg.com/programm/creaconcon.