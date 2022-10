Foto-Backup ohne Cloud? Mylio Photos bietet eine sichere, kostengünstige und automatische Lösung

Das große Oktober-Update von Mylio Photos beinhaltet eine automatische Sicherung von Fotos in sozialen Netzwerken, Bereinigung von doppelten und ähnlichen Fotos und verbesserte Bearbeitungswerkzeuge – mit Datenschutz- und Kontrollfunktionen, die kein anderer Dienst bietet.

BELLEVUE, WA – 7. Oktober 2022 — Das neue Update von Mylio Photos (Auslieferung Ende Oktober) bietet eine Branchen-Neuheit: Fotosicherung, -verwaltung und -organisation von allen wichtigen Technologieplattformen aus. Nutzer können eine einzige Fotobibliothek nutzen, auf die sie auf allen ihren Geräten und von überall aus zugreifen können – sogar wenn sie mit sehr verschiedenen plattformübergreifenden Geräten (iOS, Windows, iPadOS, Android, macOS) arbeiten.

Mylio Photos ist der einzige Dienst, der ohne Cloud funktioniert, was bedeutet, dass er schneller läuft – und auch dann funktioniert, wenn ein Gerät offline ist. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Fotos und Videos vor dem Ausspähen der persönlichen Daten durch die großen Tech-Konzerne geschützt sind.

„Fotos sind persönliche Erinnerungen. Sie enthalten private Informationen. Also müssen wir auch daran denken, sie langfristig zu schützen”, sagt David Vaskevitch, CEO von Mylio und ehemaliger CTO von Microsoft. “Wir haben Mylio Photos entwickelt, um die Verwaltung des fotografischen Vermächtnisses Ihrer Familie zu vereinfachen und sicherer zu machen.“

Was ist Mylio Photos?

Mylio Photos wurde erstmals im Juni dieses Jahres vorgestellt. Während andere Unternehmen auf kostspielige Cloud-Optionen setzen, die mit der Zeit nur noch teurer für den Nutzer werden, ist Mylio Photos anders: Nur Mylio Photos ist in der Lage, persönliche Geräte und Speichergeräte in einem eigenen (und privaten) Netzwerk zu verbinden, wodurch es einfacher und kostengünstiger wird, alles gemeinsam zu sichern und zu organisieren. Die Benutzer können dann ihre Bilder von jedem Gerät aus schnell finden, bearbeiten und weitergeben – ganz ohne Internet oder Cloud.

Die Highlights des Mylio Photos Updates Version 22.1:

Alle Fotos in einer einzigen Fotobibliothek zusammenbringen

NEU: Sichern Sie Social-Media-Fotos von Instagram, Facebook und anderen Kanälen.

Was wäre, wenn Facebook oder Instagram nicht verfügbar wären oder ein Benutzer den Zugriff auf sein Konto verloren hätte? Mylio Photos-Benutzer können Medien direkt von Instagram, Facebook, Flickr und Google herunterladen – und sie auf ihren eigenen Speichergeräten sichern.

Verbessert: Sparen Sie Speicherplatz, indem Sie doppelte (und jetzt auch ähnliche) Fotos entfernen.

Mylio Photos hat kürzlich das weltweit schnellste Tool zur Festplattenbereinigung eingeführt, das unerwünschte doppelte Bilder automatisch entfernt. Für diejenigen, die im Burst-Modus fotografieren und dabei 10 bis 30 Bilder auf einen Klick erzeugen, kann Mylio Photos jetzt die besten Bilder identifizieren und behalten.

Verbessert: Verwenden Sie Mylio Photos als virtuelles Laufwerk, um von jedem Gerät aus, auf Fotos zuzugreifen und diese zu verwalten.

Benutzer können jetzt bequem Fotos zwischen Ordnern und sogar Geräten verschieben. Sie können alle ihre Ordner sehen, nach einem bestimmten Ort suchen und dann einzelne Bilder (oder Sammlungen) verschieben, um eine gut organisierte Festplatte und ein Backup zu erstellen.

Verbessert: Synchronisiert bleiben.

Mylio Photos hält automatisch alle verknüpften Geräte synchronisiert. Wenn ein Benutzer Fotos auf einem Telefon aufnimmt, auf einem Laptop importiert oder E-Mails auf einem Tablet überprüft, kann jedes Bild erfasst, gesichert und von jedem Gerät aus aufgerufen werden. Und jetzt unterstützen iOS-Geräte die Synchronisierung im Hintergrund, um automatisch auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Zusätzliche Update-Highlights

NEU: Fotos schnell aussortieren mit dem QuickReview-Modus. Mit Gesten, die von Apps wie Tinder bekannt sind, können Nutzer nach rechts wischen, um Fotos zu behalten und nach links wischen, um sie abzulehnen und zum Löschen zu markieren. Plötzlich ist es ein Leichtes, Tausende von Fotos auszusortieren.

Einfachere und präzisere Bildbearbeitung – auch bei Scans. Die App bietet jetzt Werkzeuge für die nicht-destruktive Bearbeitung (ähnlich zu denen in Apps wie Adobe Lightroom): Vignetten-Werkzeug, bessere Tonwert-/Farbanpassungen, Pipetten und automatische Verbesserungen für Scans (Abzüge, Dias, Negative). Mylio Photos ermöglicht außerdem nahtlose Workflows mit Photoshop und anderen fortschrittlichen Bearbeitungsprogrammen. Man kann Dateien aus Mylio an die andere Software übergeben und die bearbeiteten Dateien werden dann direkt in Mylio Photos gesichert.

NEU: Einzigartige Freigabe und Entdeckungen. Entfernen Sie persönliche Informationen aus Bilddateien (oder fügen Sie Logos oder grafische Wasserzeichen hinzu), bevor Sie sie an andere Anwendungen weitergeben oder in sozialen Medien veröffentlichen. Mit dem neuen Foto-Explorer können Sie noch tiefer eintauchen: Tippen Sie auf ein Foto, um Web-Suchergebnisse für den dazugehörigen Standort zu öffnen.

Kurze Zusammenfassung

Die beste Lösung zur Sicherung und Organisation von Fotos – insbesondere für große (und ständig wachsende) Sammlungen. Skalierbares Speichern und Sichern ohne ausufernde Kosten. Durch die Nutzung von Festplatten für die lokale Speicherung bietet Mylio Photos eine schnellere und deutlich kostengünstigere Sicherung als teure Cloud-Abonnements. Cloud-Backup willkommen, mit der Option der Verschlüsselung, um persönlichen Datendiebstahl und unerwünschte Werbung zu verhindern. Kompatibel mit Google Drive, Microsoft OneDrive; weitere Plattformen folgen in Kürze.

Verfügbarkeit

Mylio Photos ist für neue Benutzer zum Ausprobieren vollständig verfügbar. Sie können Mylio Photos 30 Tage lang kostenlos und unbegrenzt testen. Ein Abonnement kostet nur 9,99 Euro pro Monat – ohne zusätzliche Gebühren für die Speicherkapazität oder die Anzahl der Geräte.

Das neue Mylio Photos Update (v.22.1) wird voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte als kostenloses Update für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Mylio Photos ist für macOS und Windows Computer sowie für iOS, iPadOS und Android Geräte verfügbar.

Mylio Photos ist derzeit weltweit in mehreren Sprachen verfügbar. Globale Partner wie Seagate, Micron und Epson bieten ihren Kunden Mylio Photos in speziellen Paketen an.