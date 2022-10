Wir freuen uns das Comback unserer koketten Fisheye Baby 110 Kamera in der farbenfrohen Bauhaus und der eleganten Schwarz & Metall Edition verkünden zu können. Sie liefert atemberaubende lomographische Schnappschüsse mit charakteristischer Vignette, Light Leaks und gutem alten analogen Charme. Und das alles in Taschengröße!

Fisheye Baby Bauhaus

Price: 34,90 EUR

Fisheye Baby Metal

Price: 34,90 EUR

Die Fisheye Baby bietet dir ein 170° Sichtfeld, einen PC-Synchronanschluss, sowie Bulb- und MX-Modus. Nicht viele Pocket 110 Kameras auf dem Markt können mit diesen lomographischen Features prahlen. Eine Kamera also, perfekt fürs analoge Experimentieren unterwegs und aus jedem Winkel heraus. Wir sind derzeit der weltweit einzige Hersteller des 110 Filmformats und bieten eine große Palette an kreativen und innovativen 110 Filmen an. Der kleine Film in der praktischen Kartusche ist super flexibel und einfach in der Handhabung und kann sogar mitten im Shooting getauscht werden, ohne dass du gleich den ganzen Film opfern musst!