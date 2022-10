Rollei präsentiert neue digitale Bilderrahmen zum Teilen persönlicher Lieblingsmomente

Sekundenschnelle Foto- und Videoübertragung via App und Wiedergabe gestochen scharfer Aufnahmen

Norderstedt, 05.10.2022. Um digitale Foto- und Videoschätze vom Urlaub, actionreichen Ausflügen oder dem Alltag mit Familie und Freunden in den heimischen vier Wänden auf kinderleichte Art zu teilen, bietet Rollei eine innovative Lösung.

Mit den neuen smarten digitalen Bilderrahmen Smart Frame WiFi 100, Smart Frame WiFi 105 Wooden und Smart Frame WiFi 150 können in Sekundenschnelle Lieblingsaufnahmen vom Smartphone oder Tablet mit der kostenlosen Frameo-App von überall auf der Welt an einen oder mehrere digitale Bilderrahmen zu Hause gesendet werden. Ohne eine Registrierung oder Anmeldung kann direkt mit der Übertragung begonnen werden. So kann man ganz einfach schöne Momente direkt mit Familie und Freunden teilen. Als alternative Übertragungsmöglichkeit können Fotos oder Videos via microSD-Karte mit bis zu 32 Gigabyte oder über ein externes Speichermedium mit Micro-USB-Anschluss auf die Bilderrahmen importiert werden.

Der Smart Frame WiFi 100 und der Smart Frame WiFi 105 Wooden haben einen LCD-Bildschirm mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale und der Smart Frame WiFi 150 überzeugt mit einer Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll. Alle Smart Frames lassen sich bequem über den Touchscreen bedienen und sind mit einem hochwertigen IPS-Panel ausgestattet, das gegenüber anderen Panel-Typen die Vorteile einer höheren Farbgenauigkeit sowie eines größeren Betrachtungswinkels bietet. Somit stellt er Fotos und Videos gestochen scharf und in leuchtenden, lebensechten Farben dar. Foto- und Videoaufnahmen können bei dem Smart Frame WiFi 105 und 150 mit einer Full-HD-Auflösung wiedergegeben werden. Ebenfalls praktisch: Die drei Bilderrahmen können sowohl im Quer- als auch im Hochformat genutzt werden.

Weitere integrierte Funktionen ermöglichen eine Individualisierung der Aufnahmen. Dazu gehören unter anderem eine automatische oder manuelle Dreh-, Füll-, Beschriftungs- und Reaktions-Funktion mit verschiedenen Emojis. Darüber hinaus verfügt jeder Rollei Smart Frame über eine Schlafmodus-Funktion, mit welcher sich die Bildschirme zu vorgegeben Zeiten automatisch an- und ausschaltet. Dank der modernen Designs, der verschiedenen Farben und der hochwertigen Holzrahmen beim Smart Frame WiFi 105 Wooden passen die Bilderrahmen in nahezu jede Einrichtung.

Auch der Speicherplatz bei den Geräten ist mehr als ausreichend. Die Smart Frames WiFi 100 und 105 bieten jeweils einen internen Speicher von insgesamt acht Gigabytes und somit Platz für bis zu 7.000 Fotos oder 250 Videos. Der Smart Frame WiFi 150 hat sogar eine Speichergröße von 16 Gigabytes für bis zu 15.000 Fotos oder 600 Videos.

Der Smart Frame WiFi 100 ist wahlweise mit einem Rahmen in Schwarz oder Weiß für 99,99 Euro (UVP) erhältlich. Mit schwarzem oder braunem Holzrahmen ist der Smart Frame WiFi 105 Wooden für 129,99 Euro (UVP) verfügbar. Für 249,99 Euro (UVP) ist der Smart Frame WiFi 150 in Schwarz erhältlich. Die neuen digitalen Bilderrahmen sind ab sofort im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/smart-frames zu finden.