Das Lineup steht! Esther Haase, Markus Lanz, Rankin, Younes Zarou: Internationale Stars sorgen für viel Strahlkraft auf der PHOTOPIA

Unter dem Motto #shareyourvision trifft sich in der Hansestadt das „Who is Who“ der Imaging-Branche auf der PHOTOPIA. Vom 13. bis 16. Oktober 2022 wird die Hafenstadt an der Elbe damit zum Mekka für Star-FotografInnen, Medienschaffende, InfluencerInnen sowie Foto- und Film-Enthusiasten.

Hamburg, 20. September 2022 – In wenigen Wochen öffnet die PHOTOPIA Hamburg auf dem Hamburger Messegelände mit einem geballten Angebot ihre Tore. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, die von der ganzen Branche gefeiert wurde, haben die Organisatoren ihr Versprechen eingelöst und setzen in Sachen Lineup noch einen drauf. Die einzigartige Atmosphäre der rund 350 Schiffscontainer bildet dabei den perfekten Rahmen für vier inspirierende Tage.

„Wir sind super stolz und freuen uns, noch mehr hochkarätige Gäste aus der Digital-Imaging-Branche auf der PHOTOPIA zu präsentieren“, so Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung Hamburg Messe und Congress: „Neben den diesjährigen Schirmherren, der Kulturstaatsministerin Claudia Roth sowie dem Star-Fotografen Rankin aus UK, erwartet Fotoenthusiasten und Fachpublikum ein packendes, intensives und vielseitiges Programm.“

Hochkarätige Fotografie und neue Social Media Trends

Rankin hatte bereits Größen wie David Bowie, Kate Moss, Kendall Jenner und Heidi Klum vor der Kamera: Sein Portfolio erstreckt sich von Portraits und Modefotografie bis hin zur Dokumentarfotografie. Auf der PHOTOPIA zeigt er mit „Icons“ und „Selfie Harm“ gleich zwei Ausstellungen und ist nochmal um 15:00 Uhr Interview-Gast auf der Bühne.

Die in Hamburg und London lebende Fotografin Esther Haase gewährt dem Publikum am Freitag, den 14. Oktober, um 15:00 Uhr, spannende Einblicke in ihre erfolgreiche Karriere und ihr Schaffen in der Fotografie. Esther Haase hat bereits Größen wie Vivienne Westwood, Angela Merkel und Karl Lagerfeld fotografiert und wurde für ihre Arbeit international vielfach ausgezeichnet.

Der deutsche Fotograf Joachim Baldauf widmet der PHOTOPIA eine eigene Ausstellung. In der PHOTOPIA STREETSIDE GALLERY präsentiert er „Zeitsprünge“, eine beeindruckende Fotostrecke aus der Sammlung Dorothea Mink. Die Fotos zeigen die überraschende Wirkung von moderner Mode aus vergangener Zeit. Joachim Baldauf ist zudem Gast am Samstag, den 15. Oktober, um 15:00 Uhr.

Sein Gesicht kennt fast ganz Deutschland: Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen. Der beliebte Talkmaster ist darüber hinaus Autor, Podcaster und ein begnadeter und leidenschaftlicher Fotograf. Wie er zu dem Hobby Fotografie gekommen ist, und wie er fotografiert, darüber spricht Lanz am Sonntag, den 16. Oktober um 14:00 Uhr, auf der PHOTOPIA-Bühne.

Millionen Follower und neue Business-Modelle für die Digital-Imaging-Szene

Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie nur die Creator Economy sie schreibt: Mit dem Ziel eines Tages ein eigenes Kochbuch zu veröffentlichen, startet Maya Leinenbach 2019 auf Instagram und kocht sich mit ihren Reels während der Pandemie innerhalb kürzester Zeit über Instagram, TikTok, YouTube und Pinterest in die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Die Saarländerin ist live zu erleben bei „From Maya’s mind to fitgreenmind: Das perfekte Reel für Instagram“ am Samstag, den 15. Oktober, um 13:00 Uhr.

Karo Kauer gehört zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands – und baut mit ihrem Unternehmen mittlerweile mehrere Marken in ihrer beschaulichen Heimatstadt Eislingen auf. Auf der PHOTOPIA-Bühne gibt sie am Samstag, den 15. Oktober um 16:30 Uhr, einen Einblick in die Creator Economy, welche kreativen Ideen derzeit am besten ankommen und erzählt, wie sie jetzt Millionen-Umsätze auch unabhängig von Werbepartnern macht.

Younes Zarou ist einer der erfolgreichsten Creator Deutschlands – auf den verschiedensten Plattformen. Am Sonntag, den 16. Oktober um 16:30 Uhr, nimmt er das Publikum bei einer Live-Produktion mit in die Welt von TikTok und zeigt, wie sich die Anforderungen an Inhalte auf Social Media entwickelt haben, welche speziellen technischen Herausforderungen es bei der Produktion gibt und wie sich das Social-Media-Geschäft in Zukunft entwickeln wird.

Taktgeber: Star-DJ und renommierte ReferentInnen

Ein absolutes Highlight dürfte auch der Auftritt von Star-DJ David Puentez werden. An zwei Abenden (14. + 15. Oktober) gehört die Bühne damit einem der erfolgreichsten deutschen Dance-Acts, der längst auch als Remixer für internationale Superstars arbeitet.

Auf der Creative Content Conference auf dem PHOTOPIA Summit vermitteln ebenfalls bekannte Größen der Fotografie ihr wertvolles Wissen. Zu den ReferentInnen gehören unter anderem Robert Maschke, die Dokumentarfotografen von DOCKS Collective, Paul Hüttemann, Simon Puschmann und Bob Sala. Die dreitägige Konferenz richtet sich an professionelle FotografInnen und Content Creators und befasst sich mit den aktuellen Trends in der Foto- und Videoproduktion.

PHOTOPIA Hamburg „1 Festival – 4 Tage live – 365 Tage online“

Vom 13. bis 16. Oktober bietet die PHOTOPIA Hamburg der Digital-Imaging-Branche ein neues Zuhause. Das einzigartige Event-Format ist ein Dreiklang aus PHOTOPIA Summit, auf dem neue Produkte und Dienstleistungen in einem inspirierenden Umfeld erlebbar gemacht werden, aus PHOTOPIA City mit Ausstellungen und Foto-Walks sowie aus PHOTOPIA 365, einem exklusiven Online-Community-Bereich. Erwartet werden Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen rund ums Trendthema Imaging. Besuchende sind alle, deren Leidenschaft und Business das Fotografieren und Filmen ist. Neben Influencern, Profis, Semi-Pros, Hobby-Fotografierenden, Händlern und Foto-Kulturinteressierten sind dies ganz explizit auch Smartphone-User, die ihr Handy für die Aufnahme, Bearbeitung und das Sharing von Fotos und Videos nutzen. Mehr aufwww.photopia-hamburg.com