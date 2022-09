VANGUARD bringt „Bag in Bag“-Serie

Mit der Serie VEO BIB bringt VANGUARD eine neue Reihe von Taschen auf den Markt, die ihren Platz zwischen den klassischen Fotorucksäcken und Schultertaschen findet.

Das Grundprinzip ist einfach: In der VEO BIB kann die Fotoausrüstung permanent verstaut bleiben und ist zuhause perfekt geschützt. Sie kann auf dem Weg zum Fotoshooting oder in den Urlaub bequem im Koffer verstaut werden. Am Ziel angekommen sind die Modelle perfekt geeignet, um zum Beispiel in einen Fotorucksack umgeladen werden zu können.

Darüber hinaus bieten sich vielfältige Möglichkeiten. Zum einen kann sie klassisch, wie ein kleiner Koffer am Handgriff getragen werden. Zum anderen verwandelt sie ein mitgelieferter, bequemer Gurt im Handumdrehen in eine Schultertasche. Bei den Modellen VEO BIB F (F für Front-opening) optional sogar noch in einen Rucksack. Die VEO BIB T ist der Toplader der Serie und gewährt schnellen Zugriff von oben auf die Ausrüstung.

Abgerundet wird die Serie durch die VEO BIB DIVIDER, eine durch einen innenliegenden Rahmen sehr stabile Stofftasche, die passgenau als Einsatz für die etablierte SUPREME Kofferserie von VANGUARD dient. Die in einem klaren, einfachen Design produzierte Taschenserie ist also ein Tausendsassa. Die Innenausstattung lässt keine Wünsche offen. Die variablen Partitionen sind eine komplette Neuentwicklung, bieten mehr Stabilität und Anpassungsfähigkeit an das zu schützende Equipment. Lassen sich beispielsweise perfekt an verschiedene Objektivgrößen anpassen.

Darüber hinaus bieten die VEO BIBs genügend Fächer zum Verstaue von Laptops, Ersatzakkus, Speicherkarten und vielem mehr.

UVP:

VEO BIB T18: 34,99€

VEO BIB T22: 39,99€

VEO BIB T25: 49,99€

VEO BIB F27: 59,99€

VEO BIB F28: 69,99€

VEO BIBF33: 79,99€

VEO BIB F36: 99,99€

VEO BIB DIVIDER S37: 119,99€

VEO BIB DIVIDER S40: 139,99€

VEO BIB DIVIDER S46: 169,99€

VEO BIB DIVIDER S53: 199,99€

Verfügbarkeit:

Die VEO ADAPTOR Serie ist sofort im Fotofachhandel verfügbar.