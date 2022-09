Erster Aufsteckblitz für die erfolgreiche Serie HS Freeze

HS Freeze 1s mit großer Kamera-Kompatibilität und integriertem 2,4-Gigahertz-Fernauslöser

Norderstedt, 14.09.2022. Fotozubehör-Hersteller Rollei erweitert die eigene erfolgreiche HS-Freeze-Blitz-Familie um den ersten Aufsteckblitz. Kompatibel ist der neue HS Freeze 1s nahtlos mit den Kameras von Canon, Nikon, Fuji, Panasonic und Olympus. Ein separat erhältlicher Adapter macht die Nutzung ebenfalls mit dem Sony-Kamera-System möglich. Ausgestattet mit einer Blitzleistung von 80 Wattsekunden, die in 9 Blendenstufen verstellbar ist, bietet er Flexibilität und Leistung im transportablen Format.

Bei dem neuen HS Freeze 1s Aufsteckblitz wurde besonders großer Wert auf dessen Kompaktheit gelegt. Das Kraftpaket wiegt ohne Akku lediglich 460 Gramm und ist damit besonders leicht. Trotz des geringen Gewichts verfügt der Aufsteckblitz über einen integrierten 2,4-Gigahertz-Fernauslöser. Dieser dient für die nahtlose Auslösung anderer Freeze-Blitze oder die Nutzung mit kompatiblen Rollei-Funkauslöser im Slave-Modus.

Für maximale Flexibilität hat der HS Freeze 1s neben dem Slave-Modus auch den Speedlite-, Master- und den manuellen Modus. Darüber hinaus verfügt der Blitz über die folgenden Synchronisations-Modi: HSS, TTL, Synchronisation auf 1. / 2. Verschlussvorhang und Freeze. Der HS Freeze 1s kommt mit einer Abbrennzeit von bis zu 1/50.000 Sekunden im Freeze-Modus sowie einer Recycling-Time von maximal 1,5 Sekunden bei einer Farbtemperatur von 5.500 Kelvin. Um Interferenzen mit weiteren Geräten während Shootings zu vermeiden, können Einstellungen über die 31 Kanäle und 6 Gruppen aufgeteilt werden. Die getroffenen Einstellungen können jederzeit bequem über den 2,8 Zoll großen Touchscreen überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Zusätzliche Flexibilität für kreative Settings und den Betrieb über Fernauslöser bieten der integrierte 1/4-Zoll-Anschluss an der Außenseite des HS Freeze 1s sowie der mitgelieferte Cold-Shoe-Standfuß. Für die benötigte Power des Blitzes sorgt der Lithium-Polymer-Akku, welcher über eine Kapazität von 1.600 Milliamperestunden verfügt. Dies ermöglicht bei einer einzigen Akkuladung bis zu 450 Auslösungen. Neben dem austauschbaren Akku befinden sich im Lieferumfang eine praktische Transporttasche für den optimalen Schutz sowie eine Bounce-Card und ein Ladegerät mit Ladekabel.

Der neue HS Freeze 1s kommt mit einer Vielfalt an Zubehör für atemberaubende Shooting-Situationen. Mit dem HS Freeze 1s Softball (UVP: 14,99 Euro) kann besonders „weiches“ Licht erzeugt werden. Darüber hinaus sind mit dem Zubehör-Set (UVP: 19,99 Euro) der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dazu gehören sechs verschiedene Farb-Aufsätze, die mit einem mitgelieferten Aufsatz bequem und einfach an dem Aufsteckblitz angebracht werden können. Die ebenfalls enthaltene und mit den Farb-Aufsätzen kombinierbare Honeycomb-Wabe bietet eine zusätzliche Option für härteres und gerichtetes Licht. Der separat erhältliche Bowens-Adapter (UVP: 24,99 Euro) macht eine Nutzung von weiteren Lichtformern mit Bowens S-Type-Anschluss im Handumdrehen möglich und erleichtert den Betrieb als Slave-Blitz per Fernauslöser.

Der neue HS Freeze 1s Aufsteckblitz für 249 Euro (UVP) sowie das Zubehör sind ab sofort im Online-Shop unter www.rollei.de/hs-freeze-1s erhältlich.