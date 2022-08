Mit der Acapulco Beach Edition bringt die Lomographische AG zwei weitwinklige Kameras in buntem Sommerdesign. Die La Sardina und die Fisheye No 2 fungieren im Portfolio des Herstellers unter der Rubrik „Experimentell“ und sind dort schon länger im Angebot. Neu ist das peppige bunte „Acapulco Beach“ Design. Als Sonderedition sprechen die Kameras sicherlich Analogliebhaber an, die ihr Faible mit Sammelleidenschaft kombinieren möchten.

Pressemitteilung der Lomographischen AG: