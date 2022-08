Neue Themen und der Einsatz von KI – Blende-Fotowettbewerb startet im September

Neben vier neuen Wettbewerbsthemen – Charakterköpfe, Faszination Wald, Makrofotografie und Kreative Spiegelungen – kommt beim 48. Blende-Fotowettbewerb erstmals auch künstliche Intelligenz bei der Bewertung der Einsendungen zum Einsatz. Einsendestart ist am 01. September 2022.

Frankfurt am Main – Künstliche Intelligenz (KI) ist keine ferne Vision. Schon heute kommen wir alle mit selbstlernender Software täglich in Berührung. Egal ob mobile Navigationsdienste, digitale Sprachassistenten oder persönliche Empfehlungen beim Musik- und Video-Streaming, die Technik der KI ist längst in unserem Alltag angekommen. Als deutschlandweit erster Fotowettbewerb wird Blende die Einsendungen, neben einer hochkarätigen Fachjury, mit Hilfe künstlicher Intelligenz bewerten lassen. Dazu konnte die Pattern Recognition Company GmbH mit ihrer Excire Technologie als Partner gewonnen werden. Alle zu den vier Hauptkategorien eingereichten Bilder können zusätzlich an dem „Sonderpreis KI by Excire“ teilnehmen.

Auf zur neuen Runde

Auch 2022 bietet der Blende-Fotowettbewerb wieder eine breite Themenvielfalt: Kaum eine andere Art der Fotografie offenbart so viel wie die Portraitfotografie. Unter dem Wettbewerbsthema „Charakterköpfe“ sind alle Fotobegeisterte aufgerufen, sich in die Stimmung und den Typ des Menschen vor der Kamera einzustellen. „Faszination Wald“ setzt sich mit dem Wald als Fotomotiv auseinander, denn dieser bietet wunderschöne und vor allen Dingen vielfältige Schauplätze für spannende Motive. Eine besondere kreative Herausforderung stellt das Wettbewerbsthema „Makrofotografie – Die Welt im Kleinen“ dar. Hier sind alle Teilnehmer aufgerufen, kleine Dinge ganz groß erscheinen zu lassen oder Details sichtbar zu machen. Und schließlich steht mit „Kreative Spiegelungen“ ein beliebtes Gestaltungsmittel der Fotografie im Mittelpunkt. Spiegelungen können einem Bild zusätzliche Tiefe verleihen und bergen jede Menge kreatives Potenzial.

So nehmen Sie am Blende-Fotowettbewerb teil

Zahlreiche regionale und überregionale Medienpartner begleiten auch 2022 den Blende- Fotowettbewerb. Die bundesweite Gemeinschaftsaktion von Print- und Online-Medien bietet allen Fotobegeisterten ein Forum, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Und wenn sie es mit ihren Fotografien in die zweite Runde, die bundesweite Endausscheidung schaffen, dann winken den Teilnehmern eine Veröffentlichung der Gewinnerbilder in einem renommierten Fachmagazin sowie hochwertige Sachpreise. Die Sponsorenliste verzeichnet das Who is Who der Fotobranche.

Der offizielle Startschuss zum Blende-Fotowettbewerb wird am 01. September 2022 fallen, ab dann können alle Amateur- und Hobbyfotografen bis zum 30. November 2022 ihre besten Bilder zu den vier Wettbewerbsthemen sowie zum „Sonderpreis KI by Excire“ online auf blende-fotowettbewerb.de einreichen. Jedoch müssen die eingereichten Beiträge aus dem laufenden Kalenderjahr stammen. Auch werden keine Fotos akzeptiert, die bereits an anderen Wettbewerben teilgenommen haben.