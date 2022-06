Leica M-A „Titan“ Set

Limitierte Edition der Leica M-A mit APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. in Titan-Ausführung.

Wetzlar, 9. Juni 2022. Mit dem Leica M-A „Titan“ Set präsentiert die Leica Camera AG die mittlerweile sechste Titan-Edition und knüpft so an eine Tradition an, die 2001 mit der Leica M6 TTL „Titanium“ ihren Anfang nahm.

Das ebenso elegante wie exklusive M-A „Titan“ Set kombiniert die zeitlose analoge Leica M-A und das APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. in klassischem Design. Dafür wurden wesentliche Komponenten der Kamera und des Objektivs aus massiven Titan gefertigt. Dieser Werkstoff gilt als außerordentlich widerstandsfähig und verleiht den Produkten neben einer erhöhten Solidität eine einzigartige elegante Erscheinung, die sich mit keinem anderen Material erzielen lässt.

Vollkommen unabhängig von Strom und Datenverbindungen, setzt die rein mechanische Leica M-A auf den klassischen Unternehmenswert – das Wesentliche. Das edle Design der limitierten Sonderedition wird durch den auf der Deckkappe eingravierten „Ernst Leitz Wetzlar“ Schriftzug abgerundet. Im Set enthalten ist das APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH., dessen äußere Teile für diese Sonderedition ebenfalls aus Titan gefertigt wurden und in ihrer Erscheinung dem ersten Summicron-M mit 50 mm Brennweite aus dem Jahr 1956 nachempfunden sind. Das klassische Erscheinungsbild wird durch die ebenfalls aus massivem Titan gefertigte runde Gegenlichtblende ergänzt. Das APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. markiert mit seiner optischen Leistungsfähigkeit die Spitze dessen, was für ein Kleinbildobjektiv technisch möglich ist. Ausgeliefert wird das Set in einer speziellen mit schwarzer Seide ausgelegten Schatulle.

Das Leica M-A „Titan“ Set ist auf 250 Exemplare weltweit limitiert. Kamera und Objektiv tragen jeweils spezielle Gravuren mit Sonderseriennummern. Das Leica M-A „Titan“ Set ist ab sofort zu einem Preis von 19.990 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Fachhandel erhältlich.