Verbesserter Griff und optimierte Akku-Slots

Rollei präsentiert den beliebten Lumen Stick RGB im überarbeiteten Design

Norderstedt, 08.06.2022. Mit dem Lumen Stick RGB bietet Fotozubehör-Hersteller Rollei eine leistungsstarke LED-Leuchte für eine vielseitige Anwendung im Foto- und Video-Bereich. Ob im professionellen Fotostudio oder zu Hause: Nach der erfolgreichen Umsetzung von Kundenfeedback steht Foto- und Videografen das überarbeitete LED-Stablicht ab sofort zur Verfügung.

Für eine optimale Ausleuchtung der Motive sorgen die insgesamt 264 verbauten LEDs, die mit je 87 kalt- und warmweißen LEDs eine Farbtemperatur zwischen 3.200 und 9.999 Kelvin im CCT-Modus abdecken. Im RGB-Modus können mit den 90 RGB-LEDs 360 Farbnuancen angesteuert werden. Bei Bedarf können die getroffenen Einstellungen in acht unterschiedlichen Farbprofilen gespeichert werden, sodass bei den nächsten Shootings schnell auf die vorherigen Einstellungen zurückgegriffen werden kann. Zur Kontrolle aller Einstellungen dient das übersichtliche und besonders kontrastreiche OLED-Display. Nach wie vor kann die Stableuchte am Gerät selbst oder auf Distanz per kostenloser Smartphone-App „Rollei Lumen“ bedient werden. Es besteht die Möglichkeit, Farben, Intensität und Verläufe zu modifizieren, ohne die Position während der Aufnahmen zu verlassen. Auch in der App können jederzeit Farbprofile erstellt, gespeichert und abgerufen werden.

Absolute Flexibilität wird mit der dualen Stromversorgung über das Netzkabel oder in der mobilen Anwendung über die zwei im Lieferumfang enthaltene Lithium-Ionen-Akkus sichergestellt. Die Lithium-Ionen-Akkus vom Typ NP-F750 sitzen in den überarbeiten Akku-Slots nun besonders fest, ein Herausfallen während des Shootings wird so verhindert. Die Akku-Laufzeit beträgt auch bei dem neuen Modell bis zu drei Stunden.

Foto- und Videografen profitieren ab sofort auch von dem überarbeiteten Griff, welcher in dem neuen Design fest integriert worden ist und einen möglichen Bruch des 1/4-Zoll-Stativgewindes umgeht. So kann der Lumen Stick RGB wahlweise in der Hand gehalten oder über den 1/4-Zoll-Anschluss hochkant auf einem Stativ montiert werden. Maximale Flexibilität bietet auch der zusätzliche 1/4-Zoll-Anschluss mittig der Stableuchte, sodass sie auch quer auf einem Stativ angebracht werden kann. Für einen optimalen Schutz während des Transports oder der Lagerung sorgt der mitgelieferte Koffer, in welchem neben dem Lumen Stick RGB auch das im Set enthaltene Zubehör, wie Akkus und Netzkabel, seinen Platz findet.

Weitere technische Details können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Der neue Lumen Stick RGB ist ab sofort unter www.rollei.de/lumen-stick im Onlineshop für 129 Euro (UVP: 199 Euro) verfügbar.