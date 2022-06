Neu von Canon: Fotoscanner imageFORMULA RS40

Fotoscanner für die Digitalisierung von Bildern unterschiedlichster Formate

Scannt bis zu 30 Fotos oder 40 A4-Seiten pro Minute

Stapeleinzug für bis zu 40 Fotos oder 60 Dokumente

Einfach zu installierende Software

Autokorrekturfunktion u.a. mit Gesichtsglättung, Gesichtsschärfung und Rote-Augen-Korrektur

3. Juni 2022.

Canon bringt einen neuen Fotoscanner auf den Markt, der für Privatanwender geeignet ist, aber auch spezialisierten Fotodienstleistern oder Online-Händlern neue Absatzmöglichkeiten eröffnet. Der imageFORMULA RS40 Fotoscanner ist ideal für die Restaurierung und Digitalisierung alter Fotos mit nur wenigen Klicks. Er ist außerdem einer der ersten seiner Art, der das Scannen von bis zu 40 Fotos und 60 Dokumenten in einem einzigen Arbeitsgang ermöglicht. Im Fachhandel ab sofort für 839 Euro inkl. UHG und MWSt erhältlich.

Eine Lösung für Zuhause und fürs Geschäftsmodell

Es zeichnet sich ein neuer Trend weg vom “Schuhkarton” ab: Die traditionell in alten Schuhkartons archivierten Papierbilder sollen in digitale Form überführt und somit zu bleibenden Erinnerungen werden. Das Teilen auf Social Media und Vorführen per Projektion auf Familienfesten soll das Herumkramen in alten Kartons ersetzen. Kein leichtes Unterfangen, wenn es dabei um verschiedene Bildformate und große Mengen an Fotos geht. Der imageFORMULA RS40 Fotoscanner ist die perfekte Lösung, um diese Aufgabe mit wenig Aufwand zu erledigen. Aber auch Dokumente unterschiedlicher Formate wie Quittungen, Rechnungen und beispielsweise Tank- und Parkbelege zieht der imageFormula zuverlässig ein. Damit ist der Scanner nicht nur im Privathaushalt ein wertvoller Helfer, er eignet sich auch für professionelle Digitalisierungsaufgaben im Home-Office oder kleineren und mittleren Unternehmen.

Patrick Bischoff, Director Strategy & Marketing für den Bereich Digital Printing & Solutions bei Canon Deutschland kommentiert: „Der neue Scanner ist ein schönes Beispiel für die Innovationskraft von Canon. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten Märkte und Kundenbedürfnisse können Privatanwender, aber auch unsere Partner und Direktkunden immer sicher sein, dass wir höchste Qualitätsansprüche und praktischen Nutzen bei der Entwicklung neuer Produkte im Blick haben.“

Einfaches Stapelscannen von Fotos mit hoher Geschwindigkeit

Der mit der führenden Canon Scantechnologie entwickelte Fotoscanner imageFORMULA RS40 bietet ein wirklich produktives Stapelscannen von Fotos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Fotos pro Minute und einem Stapeleinzug für bis zu 40 Fotos. Im Vergleich zu herkömmlichen Flachbettscannern oder sogar Smartphones, mit denen Fotos einzeln eingescannt bzw. abfotografiert werden, bringt diese Lösung eine deutliche Zeitersparnis und einen sichtlichen Qualitätsgewinn.

Ohne komplizierte Software-Installation kann das Gerät mit Hilfe des integrierten Installationsprogramms und des leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Videos mühelos eingerichtet werden.

Hohe Funktionalität für zufriedene Endnutzer

Der imageFORMULA RS40 Fotoscanner bietet einfache Bedienung zu einem günstigen Preis, ohne Kompromisse bei der Funktionalität oder Qualität. Es werden verschiedene Arten von Fotos und Dokumenten, von Panoramen bis hin zu Quittungen unterstützt und damit eine Vielzahl von Digitalisierungsanforderungen erfüllt. Der gerade Transportweg minimiert das Risiko von Einzugsfehlern und stellt sicher, dass wichtige Fotos oder Dokumente beim Einzug unversehrt bleiben.

Zahlreiche Bildbearbeitungsfunktionen sorgen für ein erstklassiges Ergebnis: Die Autokorrekturfunktion analysiert die Szene eines Fotos und wendet dann automatisch Korrekturen an, um das Bild aufzuhellen und zu verbessern und es für die Darstellung auf Bildschirmen zu perfektionieren. Das Gerät verfügt außerdem über mehrere Funktionen zur Gesichtsbearbeitung, darunter Gesichtsglättung, Gesichtsschärfung und Rote-Augen-Korrektur. Darüber hinaus reduzieren die Einstellungen zur Korrektur der Papierstruktur matte Muster und die Ausbleichkorrekturen hellen Arbeitsfotos auf.

Weitere Details

Benutzerfreundlich und stausicher – dank der intuitiven Benutzeroberfläche mit drei voreingestellten Scan-Optionen können mit nur wenigen Klicks optimale Details erzielt werden. Clevere Ultraschallsensoren erkennen überlappende Seiten und die Doppeleinzugsfreigabe (DFR) sorgt für einen schnellen Neustart des Geräts im Falle eines Papierstaus.

Dateigröße wählbar – mit dem RS40 können Bilder und Dateien mit ein paar einfachen Klicks geteilt werden. Der Dateityp kann gemäß den Anforderungen ausgewählt werden: von kleinen JPEGs bis hin zu großen TIFFs für maximale Bildqualität, zum Teilen per E-Mail oder über Cloud-Plattformen mit der intuitiven Canon CaptureOnTouch-Software oder zum Druck hochwertiger Fotos.

Schonend für die Umwelt – mit einem energieeffizienten Gerät, das beim Scannen nur 19 W und im Ruhezustand 0,1 W verbraucht wird dem wichtigen Umweltaspekt Rechnung getragen.