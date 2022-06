LAOWA 24mm T14 2X Periprobe

Das außergewöhnliche Cine 2fach Makroobjektiv-Update – filmen und fotografieren Sie auch um die Ecke

Das neue LAOWA 24mm T14 2X Periprobe bringt ganz neue Shooting-Möglichkeiten auf den Markt. Schon mit dem Macro Probe entstanden einzigartige Aufnahmen aus der Insektenperspektive, die mit anderen Objektiven niemals möglich wären. Es zählt schon längst nicht mehr als Geheimtipp in der Fachwelt, sondern gehört mittlerweile zum Stammsortiment von weltweit agierenden und renommierten Cine-Verleihern. Die außergewöhnliche Gehäuseform und die professionellen Features, wie u.a. ein wasserdichtes Frontteil, bieten nie dagewesene kreative Möglichkeiten für Filmer und Fotografen. All diese Eigenschaften stellt das neue Periprobe nun noch mal auf eine neue Stufe. Filmen und Fotografieren Sie einfach auch um die Ecke – und zwar egal, in welche Richtung.

Das Periprobe wird als Set mit auswechselbaren Tuben geliefert. Ein Tubus kann wie bisher einfach geradeaus fotografieren, der andere 90 Grad „um die Ecke“. Mit einem Bildwinkel von 85° und einem sehr geringen Mindestabstand von 2cm sind auch auf engstem Raum atemberaubende Perspektiven möglich. Mit einer Brennweite von 24mm ist es für Vollformatkameras ein Weitwinkel-Makroobjektiv mit einem Abbildungsmaßstab von maximal 2:1. Das Periprobe hat eine breitere Perspektive als andere Makro- Teleobjektive und einen größeren Blendenbereich von T14 bis T40. Daher hat es auf kurze Distanz eine größere Schärfentiefe.

Der lange und röhrenförmige Objektivtubus, bestehend aus 28 Linsenelementen in 19 Gruppen, ermöglicht viele ungewöhnliche Aufnahmesituationen. Mit dem 40cm langen und 2cm dünnen teleskopartigen Tubus können Sie problemlos innerhalb von Modellen, Baumhöhlen oder auch ohne spezielles Gehäuse unter Wasser (bis ca. 20cm tief) fotografieren. Ebenfalls garantiert er einen sicheren Abstand zu den Motiven, was gerade bei Tieraufnahmen wichtig ist.

Das eingebaute LED-Licht an der Spitze bietet eine helle Lichtquelle. Als Stromquelle können Sie eine Power Bank oder ein USB-Netzteil verwenden. Mit dem dimmbaren USB-Kabel kann das Licht in 11 Stufen eingestellt werden.

Durch den austauschbaren Linsentubus kann man ganz einfach zwischen der 90°-Periskop- und der geraden 0°-Makrosonde wechseln. Also haben Sie zwei Objektive in einem.

Außerdem kann das Objektiv um 360° entlang der Längsachse gedreht werden (über Modul 0.8 ansteuerbar), indem der Orientierungsring am Kupplungsmechanismus entriegelt wird. Durch erneutes Verriegeln kann der Bildausschnitt bzw. die Ausrichtung fixiert werden. Weiteres Zubehör kann auch an der Bohrung an der Spitze des Objektivs installiert werden.

Das Cine-Objektiv mit stufenlosem Blendenring ist mit genormten Modul 0.8 Zahnringen ausgestattet. Die Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgt manuell.

Lieferumfang:

90° Periskoptubus, 0° Sondentubus, Objektiv-Frontdeckel, Objektiv-Rückdeckel, 2x Tubus-Rückdeckel, 2x Tubus-Frontdeckel, Dimmbares USB-Kabel, USB-Kabel, Hochwertiger Koffer mit Zahlenschloss

Verfügbarkeit und Preis:

Das LAOWA 24mm T14 2X Periprobe ist für 2.999,- € {UVP) im gut sortierten Fotohandel mit den Anschlüssen Arri PL, Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Sony E und L-Mount erhältlich.

Die Erstauslieferung startet Mitte Juni 2022.