Firmware Update ermöglicht 12-Bit-RAW-Video-Ausgabe speziell für die Leica SL2-S und integriert weitere Verbesserungen für das SL-System.

Wetzlar, 6. Mai 2022. Das RAW-Format ist für Filmschaffende genauso interessant wie für Fotografierende: sowohl bei der Aufzeichnung als auch in der Postproduktion. Die Firmware Version 3.0 für die Leica SL2-S ermöglicht die Ausgabe eines Cine-4K-RAW-Signals mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde über HDMI an externe Rekorder. Damit ist es ab sofort möglich, ein 12-bit-RAW-Format mit Rekordern wie dem Atomos Ninja V, dem Atomos Ninja V+ oder einem Blackmagic Video Assist 12G HDR aufzuzeichnen. Die Rohdaten sind absolut sauber und bieten ein Maximum an Dynamik, Farbgenauigkeit und Detailreichtum für einen professionellen Workflow.

Neben der Firmware Version 3.0 für die Leica SL2-S, erhält auch die Leica SL2 ein Firmware Update auf die Version 4.0. Gemeinsam stellen beide Updates auch diese Optimierungen und Neuerungen für Foto- und Videografen bereit: Die ISO-Empfindlichkeit des Sensors lässt sich nun direkt über das Daumen- oder das vordere Einstellrad bestimmen. Zudem ist es jetzt möglich, die Zeit bis zur automatischen Abschaltung der WLAN-Verbindung (Wi-Fi Sleep Modus) festzulegen. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Bilder und Videos mithilfe des Joysticks zu bewerten.

Des Weiteren werden zusätzliche Funktionen für Objektive der L-Mount Allianz unterstützt, außerdem lassen sich weitere Funktionen für den Direktzugriff über FN-Knopf freigegeben. Die Geotagging-Funktionalität via Leica FOTOS App wurde verbessert, die AF-Messmethode Personenerkennung erlaubt nun auch die Auswahl eines primär zu fokussierenden Auges, die ISO-Empfindlichkeit kann künftig noch feiner in halben EV- oder Drittel-EV-Schritten eingestellt werden und der Energiesparmodus kann nach einem erfolgreichen Firmware-Update vollständig deaktiviert werden, sodass die Abschaltung des AF-Systems während der Aufzeichnung über HDMI deaktiviert werden kann.

Speziell im Fotomodus gibt es noch zwei weitere, spannende Neuerungen: So ist künftig ein schneller Wechsel des AF-Messbereichs zwischen der zuletzt genutzten Position und der Bildmitte möglich. Außerdem gibt es eine Vorschaufunktion für die Belichtung und Schärfentiefe.

Das Firmware Update 3.0 für die Leica SL2-S und das Firmware Update 4.0 für die Leica SL2 stehen ab sofort auf der jeweiligen Produktseite www.leica-camera.com zur Verfügung.