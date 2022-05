Neu: EXCIRE Foto 2022 mit Duplikatefinder

Die in Deutschland entwickelte Bildverwaltung Excire Foto gibt es jetzt in der erweiterten und optimierten Version Excire Foto 2022. Die Software setzt künstliche Intelligenz ein, um große Bilddatenbestände durchsuchbar zu machen und Fotos mit wenigen Klicks blitzschnell wiederzufinden. Die wichtigste Neuerung in der Version 2022 ist der vielfach von Excire Anwendern gewünschte, innovative Duplikatefinder.

Im Laufe der Jahre sammelt sich bei vielen Fotobegeisterten eine ganze Menge an Dubletten auf den Festplatten, die das Bildarchiv unübersichtlich machen und unnötigen Speicherplatz fressen. Aus Fotoshootings werden Bildauswahlen für unterschiedliche Projekte oder Empfänger in Unterordner kopiert und dupliziert, von einer Bilddatei existieren zahlreiche Versionen in diversen Formaten, Größen oder Auflösungen für Projekte wie Webseite, Social Media oder Fotobuchdruck, die nach Projektabschluss nicht gelöscht wurden, bei der Datensicherung werden Bilder zwischen Festplatten oder Backupmedien hin und her kopiert und dabei ebenfalls dupliziert. Auch fast identische Serienbilder oder RAWs in verschiedenen Bearbeitungsstufen tragen zum explosionsartigen Anwachsen des Bildarchivs bei.

Mit dem in Excire Foto 2022 integrierten Duplikatefinder lassen sich echte Dateiduplikate, unterschiedliche Versionen identischer Ausgangsbilder oder auch sehr ähnliche Bilder und Fotos aus Serienaufnahmen in Sekundenschnelle auffinden, sortieren, organisieren oder bereinigen. Und zwar über das gesamte Bildarchiv mit seinen zahlreichen Festplatten und Ordnern hinweg.

Der Grad der Ähnlichkeit der einzelnen Bilder kann dabei ebenso definiert werden wie der maximale Zeitabstand zwischen Reihenaufnahmen. Für die Markierung der Dubletten als „abgelehnt“ oder „akzeptiert“ können Kriterien wie Datei- oder Bildgröße, Alter der Datei, Auflösung, Dateiformat oder Bewertung herangezogen werden. Die Ergebnisse lassen sich weiter filtern, löschen, in Sammlungen organisieren, stapeln, mit Stichwörtern versehen oder exportieren. So bringt der neue Duplikatefinder Struktur und Ordnung ins Bildarchiv und schafft freien Speicherplatz.

Excire Foto 2022 ist natürlich sehr viel mehr als ein Duplikatefinder. Herzstück der intelligenten Bildverwaltung sind neben der KI-gestützten, automatischen Motiverkennung und Verschlagwortung die umfangreichen Suchfunktionen wie Stichwortsuche, Suche nach ähnlichen Fotos sowie Personen- und Gesichtersuche, mit denen sich nahezu jedes gewünschte Motiv in Sekundenschnelle auffinden lässt.

Auch hier gibt es Neuerungen und Optimierungen, die Excire Foto 2022 zu einem noch leistungsfähigeren Werkzeug für die Bildverwaltung und schnelle Bildsuche macht. So werden jetzt auch Photoshopdateien (PSD) und Windows Netzwerkpfade unterstützt, bei der Ähnlichkeitssuche und Personensuche ist die Genauigkeit der Übereinstimmung einstellbar und die Anzahl der möglichen maximalen Suchergebnisse wurde auf 50.000 hochgesetzt.

Mit Excire Foto 2022 macht Bildverwaltung richtig Spaß. Die lästige und zeitaufwändige Suche nach Fotos gehört der Vergangenheit an, wertvolle Fotoerinnerungen bleiben erhalten und sind leicht auffindbar. Anwender und Anwenderinnen erhalten die Kontrolle über ihr Fotoarchiv zurück und werden erstaunt sein, welche alten Fotoschätze dort verborgen liegen.

Für Excire Foto 2022 gibt es mit Excire Analytics außerdem eine spannende Erweiterung, die das Bildarchiv anhand der verwendeten Kamera- und Objektivmodelle, Kameraeinstellungen oder auch Bildinhalte, Stichwörter und Bewertungen auswertet und spannende Einblicke in das eigene Fotoverhalten liefert.

Excire Foto 2022 mit integriertem Duplikatefinder kostet 99,00 € und ist ab Anfang Juni im Excire Shop unter www.excire.com zu beziehen. Excire Foto Bestandskunden erhalten das Upgrade auf Excire Foto 2022 zum Preis von 29 €.