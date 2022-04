Bei Software-Abodienst Setapp gibt es zwei Neuzugänge: PhotosRevive färbt Schwarweißbilder mit KI-Unterstützung realistisch ein. Und SnapMotion erstellt mit wenigen Klicks aus Videos hochaufgelöste Fotos. Setapp bietet den Zugriff auf Dutzende von Apps für macOS und IOS und kostet im Monat ab ca. zehn Euro.

Cork, Irland, 26.04.2022. Das Portfolio von Setapp, der abonnementbasierten Produktivitätsplattform für macOS und iOS, bekommt zwei spannende Neuzugänge. Mit PhotosRevive können alte Schwarzweiß-Bilder ganz einfach mit Hilfe der intelligenten KI eingefärbt werden. Der zweite Neuzugang SnapMotion erstellt mit wenigen Klicks aus Videos hochaufgelöste Fotos. Beide Apps können im Rahmen des Setapp-Abonnements ohne zusätzliche Kosten genutzt werden.

PhotosRevive – Neuer Look für alte Fotos

Insbesondere alte Familienfotos liegen häufig nur als Schwarzweiß-Aufnahmen vor. Dabei ist es spannend zu sehen, wie die alten Bilder mit natürlichen Farben aussehen würden. Oftmals gibt das einem alten Foto einen ganz anderen Ausdruck. Die intelligente KI in PhotosRevive sorgt ganz einfach für einen neuen, farbigen Look.

Automatische Einfärbung

Um einmal zu sehen, wie diese Bilder in Farbe aussehen würden, kann die entsprechende Datei per Drag & Drop in PhotosRevive hinzugefügt werden. Mit einem Klick auf Einfärben wird mittels KI-Technologie das Bild direkt coloriert.

Farbe manuell anpassen

Auch eine manuelle Bearbeitung ist durch die App möglich, sei es, um bei den alten Bilder ganz besonders kreativ zu werden, einen bestimmten Look zu erreichen oder einfach nur um zu sehen, wie die alten Motive in Wirklichkeit aussahen. Dafür müssen nur Farbpunkte, Helligkeit, Kontrast und weitere Einstellungsmöglichkeiten ausgewählt werden, damit die KI genauer arbeiten kann.

Fotos importieren oder scannen

Fotos, die eingefärbt werden sollen, müssen entweder aus der Gerätebibliothek importiert (aus Fotos oder Finder) oder mit der iOS-Version direkt in PhotosRevive eingescannt werden. Die Musterbibliothek der App bietet dabei zahlreiche Ideen für die Gestaltung.

Für Mac und iOS

PhotosRevive ist sowohl auf dem Mac als auch auf iOS-Geräten (iPhone oder iPad) verfügbar. So können Schwarzweiß-Bilder auch von unterwegs, ohne großen Aufwand in PhotosRevive hinzugefügt und mit wenigen Klicks eingefärbt werden.

Fotos-Erweiterung

Die Erweiterung für die Fotos App auf dem Mac ermöglicht es, ohne einen Wechsel in die PhotosRevive-App Schwarzweiß-Bilder direkt einzufärben.

SnapMotion – Bilder ganz einfach aus Videos erstellen

Bei der mittlerweile sehr guten Qualität von Videoaufnahmen aus dem Privatgebrauch liegt es nahe, direkt aus dem Material passende Fotos zu extrahieren. Häufig kommen dabei aber viele Tools in Punkto Qualität schnell an ihre Grenzen. Mit SnapMotion bietet Setapp ein neue hochwertige Lösung, um mit wenigen Klicks Einzelaufnahmen in verschiedenen Formaten zu generieren.

Aufnahmen in höchster Qualität

Sowohl 4K- wie auch 8K-Videos können mit der App ohne Verzögerung geöffnet und dann passende Einzelaufnahmen ausgewählt und in hoher Qualität abgespeichert werden.

Video einfach öffnen

Videos können aus dem Finder oder auch der Mac-Fotos-App direkt in SnapMotion geöffnet werden. Darüber hinaus bietet sich auch die Möglichkeit, Videos über Links in SnapMotion zu öffnen, so dass keine Dateien verschoben oder vorher heruntergeladen werden müssen.

Drehen und Spiegeln

Das integrierte Feature Drehen und Spiegeln in SnapMotion ermöglicht es, ohne Neukodierung die ausgewählten Screenshots in der richtigen Ausrichtung zu speichern. Das Video kann in der App ganz einfach gedreht und gewendet werden, um das Foto genau so zu extrahieren, wie es am besten passt.

Stapelverarbeitung

Die App ermöglicht es darüber hinaus, zahlreiche Bilder aus dem Video in Stapeln zu extrahieren. Dabei können GIFs oder MP4s aus den Bildern extrahiert werden.

Viele Videoformate

Die App funktioniert mit zahlreichen Videoformaten und Codecs und kann Bilder als PNG, JPEG, TIFF, GIF und MP4 exportieren.