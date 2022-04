fotoespresso 2/2022 startet in den Foto-Frühling. Das kostenlose PDF-Magazin beschäftigt sich wieder mit spannenden Themen. Diesmal geht es unter anderem den optimalen PC für Fotografen, erste Erfahrungen mit der Nikon Z 9 und das 2fach-Makro Laowa 85mm F5.6 2x Ultra Macro APO. Außerdem gibt es wertvolle Hintergrundinformationen zu LUTs in Photoshop und Aufräumaktionen in Lightroom.

Wie schon seit vielen Jahren gibt es fotoespresso völlig kostenlos. Vor wenigen Tagen ist Ausgabe 2/2022 erschienen, hier steht sie zum Download bereit.

Das sind die Themen der aktuellen Ausgabe:

Heidelberger Sommerschule der Fotografie 2022

Achtsamkeit – Die Essenz der Fotografie

Der Fotografen-PC 2022

Laowa 85mm F5.6 2x Ultra Macro APO

Nikon Z9 – erste Erfahrungen

Menschen auf Reisen fotografieren – eine Frage des Anstands

Autofokus-Adapter Megadap MTZ11 für Nikon Z

LUTs in Photoshop, Camera Raw und Lightroom nutzen und erstellen

Lightroom Classic: von Zeit zu Zeit aufräumen

Nachtrag zum Canon ›RF 100 mm F2,8 L IS Makro‹

Ein kleiner Helfer für unterwegs