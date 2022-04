Canon: Ist dieses Jahr noch mit dem RF 35mm f/1.2L USM zu rechnen? +++ Fujifilm: Erscheinen X-H2 und X-H2S zeitversetzt? +++ Leica: Edelkompakte Q3 mit 60 Megapixel auf dem Weg? +++ Panasonic: Lumix-Kameras zukünftig mit Phasen-AF? +++ Sigma I: Steht Super-Weitwinkelzoom 16-28mm F2.8 DG DN vor der Tür? +++ Sigma II: Ist der 60-Megapuixel-Foveon-Sensor endlich fertig? +++ Sony: Wird FE 24-70 F2.8 GM II noch diese Woche enthüllt?

Canon baut sein Angebot an RF-Objektiven für das spiegellose Kleinbildformat zügig aus. Derzeit rückt ein besonderer Leckerbissen in den Fokus der Gerüchteköche – ein RF 35mm f/1.2L USM. Das hochlichtstarke Reportage-Objektive soll angeblich bereits in der freien Wildbahn gesichtet worden sein. Insider rechnen damit, dass Canon das Objektiv noch 2022 vorstellen wird, allerdings erst gegen Ende des Jahres.

Dass Fujifilm noch dieses Frühjahr die APS-C-Spitzenmodelle X-H2 und X-H2S vorstellen wird, gilt unter Insidern als ausgemacht. Jetzt wollen die Gerüchteköche von FujiRumors erfahren haben: Die eng verwandten Schwestermodelle kommen zeitversetzt. Demnach soll als Erstes die auf hohe Geschwindigkeit gezüchtet X-H2S mit einem 26-Megapixel-Stacked-Sensor vorgestellt werden, wohlmöglich bereits im Mai. Die X-H2 soll einen 40-Megapixel-Sensor erhalten, wird aber wohl erst später vorgestellt.

Leica arbeitet offensichtlich eifrig an einer Q3, die der Leica Q2 nachfolgen könnte. Gemunkelt wird, dass die Sensorauflösung von aktuell rund 47 Megapixel auf ca. 60 Megapixel bei der Q3 steigen könnte. Glaubt man den Gerüchteköchen, bleibt es bei einer lichtstarken Festbrennweite für die Edelkompakte. Die Q2 ist mit dem Summilux 1:1,7/28 mm ASPH. ausgestattet.

Panasonic setzt bislang bei seinen Lumix-Kameras auf einen sehr schnellen Kontrast-AF. Demnächst könnten sich aber auch Phasen-AF-Pixel auf den MFT-Sensoren finden, wie aus mehreren Gerüchteküchen verlautet. Welche Kamera Panasonic mit neuer AF-Technik ausstatten könnte, ist indes weiterhin unklar.

Sigma hat möglicherweise ein lichtstarkes Super-Weitwinkelzoom fertig: das 16-28mm F2.8 DG DN. Die technischen Daten sind schon weitgehend durchgesickert. Demnach besteht die optische Konstruktion aus 16 Elementen in elf Gruppen, der Filterdurchmesser beträgt 72 Millimeter, das Gewicht 450 Gramm. Durchaus möglich, dass Sigma interessante Objektiv mit Anschlüssen für Sony E und L-Mount noch im Mai vorstellen wird.

Einen großen Schritt weiter könnte Sigma bei der Entwicklung seines mehrfach verschobenen Foveon-Sensors gekommen sein. Wie Insider berichten, soll Sigma-CEO Yamaki Kazuto in einer internen Mail bestätigt haben, dass der dreilagige Kleinbildsensor mit 60 Megapixel Auflösung zusammengesetzt wurde und einsatzbereit sei. Derzeit werden nun die peripheren Schaltungen und das Kameragehäuse entwickelt.

Sony erneuert seine G-Master-Objektivserie. Nach dem im Herbst 2021 vorgestellten FE 70-200mm F2.8 GM OSS II wird jetzt das FE 24-70 F2.8 GM II erwartet. Erste, unscharfe Produktfotos lassen erahnen, wie Sony die zweite Generation seines top Standard-Zooms überarbeiten könnte. So wird es wohl einen Blendenring erhalten und recht schlank ausfallen. Gemunkelt wird, dass das kommende FE 24-70 F2.8 GM II deutlich leichter sein wird als die aktuelle Version (die 886 Gramm wiegt). Wunsch oder Wirklichkeit? Insider meinen, Sony könnte das neue Standardzoom noch diese Woche enthüllen.