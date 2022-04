Auf geht’s zum Sigma Day 2022 am 3. Juli nach Kassel. Dort erwarten Sie interessante und lehrreiche Workshops, etwa zu den Themen Foodfotografie, Portraitfotografie oder zum Arbeiten mit experimentellem Licht. Außerdem erhalten Sie Gelegenheit, Ihre Fotografien im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren.

Endlich wieder zusammenkommen. Zum Beispiel auf dem Sigma Day 2022 am 3. Juli in Kassel. Es gibt Workshops, Vorträge und eine Fotoausstellung. Wie wär’s mit dem „Creative Portrait Workshop“ mit Elena Peters. Hier erfahren Sie alles über Lichtsetzung, Posing etc. für ausgefallene Portrait-Fotos. Oder der Workshop „Foodfotografie“ mit Leonie Hinrichs. Und Frank Jurisch gibt einen Workshop zum Thema Studio-Fotografie für Einsteiger.

Und dann ist da noch die Sigma Art Exhibition 2022. Sigma lädt interessierte Fotografinnen und Fotografen ein, ihre Bilder zu präsentieren – zu den vier Themenschwerpunkten Schwarzweiß, Portrait, Abstrakt und Reportage.

Alle Infos sowie Tickets zum Sigma Day 2022 gibt es auf einer eigens eingerichteten Webseite.