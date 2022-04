Rollei stellt überarbeitete Version namens LUMIS Solo 2 mit umfangreichem Zubehör vor

Verbessertes, wasserdichtes Dauerlicht der LUMIS-Serie

Norderstedt, 07.04.2022. Mit dem LUMIS Solo 2 stellt Rollei den überarbeiteten Nachfolger der beliebten Powerleuchte vor. Das kompakte und kraftvolle LED-Dauerlicht ist mit umfangreichem Zubehör wie Flügeltüren, einem Grid oder Spotvorsatz für eine gezielte Steuerung des Lichtes ausgestattet. Dank Magneten an den mitgelieferten Lichtformern und am LUMIS Solo 2 ist der Wechsel ebenso einfach wie schnell. Natürlich lassen sich mit den Lichtformern auch die enthaltenen Farbfolien kombinieren. Zusätzlich ist ein Magnet in der Rückseite des LUMIS Solo 2 verbaut, sodass es einfach an metallischen Oberflächen befestigt werden kann.

Eines der Aushängeschilder des Dauerlichtes ist das überarbeitete IP68 zertifizierte Gehäuse, welches staubdicht und wasserdicht bis zu zehn Meter bei 30 Minuten ist. Weiterhin verfügt es mit 5.500 Kelvin über eine tageslichtähnliche Farbtemperatur. Die Lichtstärke stellen Anwender in vier unterschiedlichen Helligkeitsstufen ein. Die Lichtqualität wird mit einem CRI von über 95 angegeben. Mit einer beeindruckenden Beleuchtungsstärke von 1.000 Lux, gemessen auf 0,5 Meter und bei höchster Helligkeitsstufe, ist die neue Beleuchtungslösung ideal für Videos und fotografische Arbeiten.

Durch seinen eingebauten Lithium-Ionen-Akku erreicht der LED-Würfel eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten bei höchster Helligkeitsstufe. Die Montage des LUMIS Solo 2 an einer Kamera ist dank des mitgelieferten Blitzschuhadapters und des ¼-Zoll-Gewindes kinderleicht. Die geringe Größe von 4,1 x 4,1 x 3,65 Zentimetern in Kombination mit dem ebenso geringen Gewicht von 70 Gramm sind optimal für kleines Gepäck.

Neben dem Dauerlicht der LUMIS-Serie sind im Lieferumfang ein konischer Vorsatz, Flügeltüren, ein Wabenvorsatz, acht Farbfolien, ein Cold-Shoe-Adapter, zwei magnetische Ladekabel und ein Karabiner enthalten. Weitere technische Details können dem angehängtem PDF-Dokument entnommen werden. Das LUMIS Solo 2 ist ab sofort im Onlineshop unter www.rollei.de/lumis-solo für 34,99 Euro (UVP) erhältlich.