Rollei präsentiert neues 50-Millimeter-Vollformat-Objektiv von Viltrox

Normbrennweite für Nikon-Z-Mount-Kameras



Norderstedt, 03.03.2022. Mit dem „Viltrox AF 50 mm F/1.8 Z Nikon“ präsentiert Fotozubehör-Hersteller Rollei ein neues Vollformat-Objektiv für die beliebte Nikon Z-Serie. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 55 Zentimeter und einem geringen Gewicht von 390 Gramm ist das Viltrox-Objektiv mit Nikon Z-Mount für nahezu alle fotografischen Herausforderungen geeignet. Die Kompatibilität mit Nikons schnellem Augen-Autofokus und die Möglichkeit, manuell zu fokussieren, garantieren in jeder Lichtsituation gestochen scharfe und schnell fokussierte Bilder.

Die Vielseitigkeit der Normbrennweite resultiert daraus, dass der Bildausschnitt eines Objektivs mit einer Brennweite von 50 Millimetern dem menschlichen Sehen am nächsten kommt. Dadurch lässt sich sowohl bei Reportagen, auf Reisen oder in der Porträtfotografie die Komposition eines Bildes intuitiv und schnell zusammenstellen. Ebenfalls interessant: Der geräuschlose STM-Fokusmotor. Hiervon profitieren in erster Linie Videografen, da so störende Geräusche vermieden werden.

Das neue Objektiv ist mit einer hohen Lichtstärke von f/1.8 ausgestattet. Besitzer kompatibler Nikon-Vollformat-Kameras profitieren somit von einer einfachen Freistellung des Motives und es erlaubt ihnen ein besonders schönes Bokeh, welches bei Portraits sehr beliebt ist.

Auf Wunsch vieler Fotografen hin hat Viltrox das neue Objektiv mit einem Blendenring ausgestattet, der einen einfachen und intuitiven Zugriff die Einstellung der Blende beim Fotografieren und Filmen zulässt. Das neue Kamera-Objektiv mit Nikon Z-Mount wird damit zum vielseitigen Begleiter, der Kreativen in vielen Bereichen sämtliche Spielräume lässt.

Dank einer eigenen USB-Schnittstelle können Nutzer das Objektiv mit neuen Firmware-Updates verbessern und damit auch in Zukunft sicher sein, dass die Festbrennweite immer die gewünschte Leistung bringt. Wie bereits von anderen Objektiven des etablierten Herstellers Viltrox bekannt, setzt auch das Viltrox AF 50 mm F/1.8 Z Nikon auf optische Elemente mit modernster Vergütung, die Spiegelungen, Flares oder das Ghosting verhindert.

Weitere technische Informationen können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Das neue Viltrox AF 50 mm F/1.8 Z Nikon ist ab sofort zum Einführungspreis von 329 Euro (UVP: 429 Euro) unter www.rollei.de/nikon-50mm erhältlich.