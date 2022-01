Großartige Erweiterungen in beliebten Produkt-Serien zum Jubiläum

Rollei präsentiert magnetische Foto-Filter und limitierte Lion Rock Traveler Stative

Norderstedt, 26.01.2022. Die Stative der Serie Lion Rock Traveler sind seit vielen Jahren bei Foto- und Videografen mit unterschiedlichen Einsatzgebieten sehr beliebt. Zur Feier des 102. Geburtstags der Marke Rollei bietet der Fotozubehör-Hersteller das extrem leichte Carbon-Stativ in den Größen S, M und L als streng limitierte grüne Version in einer Stückzahl von jeweils 250 Stativen pro Größe an.

Die robusten Reisestative der Serie Lion Rock Traveler zeichnen sich durch ihr besonders leichtes Gewicht, ihre Standfestigkeit und ihre hohe Tragkraft aus. Die Stative der grünen limitierten Serie übernehmen all die bekannten Funktionen und erweisen sich damit als ideale Partner bei langen Wanderungen, auf Flugreisen oder am Strand für wackelfreie Aufnahmen jeder Art.

Die streng limitierte grüne Sonderedition ist mit dem Lion Rock Traveler S für 229 € (UVP 598 €), dem Lion Rock Traveler M für 349 € (UVP 698 €) und dem Lion Rock Traveler L für 399 € (UVP 798 €) unter www.rollei.de/lion-rock-traveler verfügbar.

Die ebenfalls neuen magnetischen Filter ermöglichen einen besonders schnellen Wechsel am Objektiv ohne ein zeitaufwendiges An- und Abschrauben. Neben einem CPL-Filter erhalten Fotografen in einem umfangreichen Set zusätzlich vier ND-Filter in den Stärken ND8, ND64, ND1000 und ND2000.

Wie sämtliche andere Filter der Serie F:X Pro zeichnen sich auch die neuen magnetischen Filter durch das ultrafeine F:X Pro Coating aus, das für gestochen scharfe Bilder sorgt, selbst bei einer Auflösung von bis zu 150 Megapixeln.

Erhältlich ist das neue F:X Pro magnetische Graufilter-Set in den folgenden Größen: 62, 67, 72, 77 und 82 Millimeter Durchmesser. Jedes Filter-Set enthält neben den Filtern einen magnetischen Adapter-Ring, welcher am Objektiv befestigt wird und somit die schnelle Anbringung der Filter an die Kamera ermöglicht. Zudem kommt das Set mit zwei Deckeln, die die Filter bei der Lagerung und dem Transport von außen schützen.

Ab sofort ist das magnetische F:X Pro Graufilter-Set für 99 € (UVP) im Onlineshop unter www.rollei.de/magnetische-filter verfügbar.