Rollei: Die Marke feiert Geburtstag, und Sie feiern mit!

Filter einfach anklippen, statt umständlich aufschrauben. So funktioniert das mit den neuen F:X Pro magnetischen Rundfiltern. Dazu wird ein magnetischer Adapterring am Objektiv befestigt. Dieser Adapter liegt den neuen Filtersets bei – es gibt sie in den Größen 62, 67, 72, 77 und 82 Millimeter. Jedes Set besteht aus einem zirkularen Polfilter (CPL) sowie vier ND-Filtern in den Stärken ND8, ND64, ND1000 und ND2000.