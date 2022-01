VEO ACTIVE – moderne Fotorucksäcke mit vielseitigen Outdoor-Funktionen

Robuste Outdoor-Rucksäcken voller toller Features, das ist die neue VEO ACTIVE Serie von VANGUARD. In den insgesamt 8 Modellen (vier Varianten in je zwei Farben) der Serie finden Fotografen den perfekten Begleiter, wenn auf Foto Tour ins Gelände oder die Berge geht. Dazu: jeder Menge Stauraum und viele Innovationen.

Der VEO ACTIVE enthält eine herausnehmbare Dividertasche, die die Ausrüstung sicher verwahrt, aber auch separat genutzt werden kann, um das Equipment woanders zu verstauen und den VEO ACTIVE dann zu einem großartigen Daypack macht. Außerdem kann ein Stativ an der Seite oder außen mittig verstauen werden.

Von oben zugängig befindet sich ein separater erweiterbarer Stauraum für persönliche Ausrüstung (oder mehr Kameraequipment), außerdem kann weiteres Zubehör an der Außenseite der Tasche befestigt werden. In Kombination mit Taschen an Becken- und Schultergurten kann der VEO ACTIVE jede Menge nützliches Equipment transportieren, dass für einen erlebnisreichen Ausflug benötigt wird.

Wer also die nächste Wanderung planen, sollte Sie sich die neue VEO ACTIVE Serie an, die in vier Größen und zwei Farben erhältlich ist.

Die Kombination moderner Materialien, bester Fertigungsprozesse, bequeme Polsterung und die im Lieferumfang erhaltene Regenhülle macht den VEO ACTIVE zum perfekten Begleiter auch bei unwirtlichen Bedingungen.

Allgemein:

abnehmbare Trenntasche

Stativhalter

Ergonomisches Gurtsystem mit Hüftgurt, der sich verstauen lässt, wenn er nicht benötigt wird

externer USB-Anschluss

separater erweiterbarer Stauraum

wasserdichte Seitentasche

Ausrüstung wird unter den härtesten Bedingungen sicher gehalten

Verbessertes wasserdichtes Material mit mitgelieferter Regenhülle

wasserdichte Seitentasche

Erhältlich in Grau (GY) oder Grün (GR)

UVP: