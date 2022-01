Vom australischen Mikrofonspezialisten Røde kommt mit dem VideoMic GO II ein leichtes und gut ausgestattetes Mikrofon für Video und Live-Streaming. An der Kamera wird es via Rycote-Schwinghalterung am Blitzschuh befestigt. Das VideoMic GO II hat ein 24 Bit/48 kHz Audio Interface an Bord und kann so ohne Umschweif mit dem Rechner oder Smartphone verbunden werden. Ab Anfang Februar soll das Røde VideoMic GO II für 109 Euro erhältlich sein. Pressemitteilung des deutschen Distributors Hyperactive Audiotechnik: