Seit heute ist Capture One 22 heraus. Der Funktionsumfang der Workflow-Software wurde deutlich erweitert. Neu sind unter anderem eine Funktion für HDR-Fotos sowie die Panorama-Funktion. Außerdem ermöglich es Capture One 22, einige Canon-Kameras drahtlos fernzusteuern. Capture One 22 wird zum Einmalkauf sowie im Abo angeboten.

Mit der jetzt veröffentlichten Version 22 wird der Funktionsumfang von Capture One beträchtlich erweitert. Dies sind die Neuerungen und Verbesserungen:

Panorama Stitching setzt bei einem Kameraschwenk aufgenommene Fotos automatisch zu einem Breitbild zusammen. Capture One 22 beherrscht auch mehrzeilige Panoramen. Damit werden Bilder mit drastisch gesteigerter Auflösung möglich. Ebenso Zusammensetzungen nach der Brenzier-Methode, bei der weitwinklige Fotos mit extrem geringer Tiefenschärfe entstehen.

HDR Merging kombiniert deckungsgleiche Fotos mit unterschiedlicher Belichtung zu einem Bild mit deutlich erweitertem Dynamikumfang.

Auto Rotate erkennt Bilder, die „auf der Seite liegen“ und rotiert sie automatisch.

Wireless Tethering für Canon erlaubt es, Systemkameras von Canon direkt aus Capture One 22 heraus via WiFi zu konfigurieren und auszulösen. Ohne Einschränkungen funktioniert die drahtlose Fernsteuerung derzeit mit den Modellen EOS R5, EOS R3, EOS 1Dx II und EOS 1Dx III.

Der Katalog arbeitet unter Windows schneller als bisher, die Performance wurde laut Hersteller „stark verbessert“.

Die Liste der unterstützten Kameras und Objektive wurde erweitert. Hinzugekommen sind die Kameramodelle Sony Alpha 7 IV, Nikon Z 9 und Canon EOS R3.

Varianten, Preise und Systemvoraussetzung

Capture One 22 wird sowohl als Kaufversion angeboten wie auch im Software-Abo, zudem gibt es vergünstigte Versionen, die auf die Raw-Dateien eines Kamerahersteller beschränkt sind. Die Preise wurden mit der neuen Version angehoben, Capture One 22 kostet:

Als uneingeschränkte Kaufversion: 349 Euro (Upgrade von Vorversion: 209 Euro)

Im Abo: 29 Euro/Monat bei jährlicher Zahlweise

Im Abo: 29 Euro/Monat bei jährlicher Zahlweise Als Capture One 22 für Nikon / Sony / Fujifilm: 229 Euro (Upgrade: 169 Euro)

Im Abo: 23 Euro/Monat bei jährlicher Zahlweise

Capture One 22 kann direkt beim Hersteller bezogen werden. Dort gibt es auch eine kostenlose 30-Tage-Testversion.

Capture One 22 ist optimiert für Windows 11, macOS Monterey und die neuen Apple-Chips M1, M1 Pro und M1 Pro Max.