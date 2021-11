Luminar Neo nähert sich langsam der Fertigstellung, photoscala konnte erste Funktionen bereits ausprobieren. Die Bildbearbeitung mit KI-gestützten Automatikfunktionen verspricht schwierige Aufgaben einfach und schnell wie noch nie erledigen zu können. Luminar Neo kann bereits vorbestellt werden – derzeit zusammen mit anderen Programmen von Skylum mit bis zu 50 Prozent Black Friday Rabatt.

Bereits seit Wochen trommelt die Softwareschiemde Skylum für die kommende Bildbearbeitung Luminar Neo. Sie verspricht mit der Kraft künstlicher Intelligenz bislang komplizierte Arbeitsschritte so einfach wie noch nie zu machen. So wird Luminar AI in der Lage sein, Objekte beziehungsweise das Hauptmotiv im Bild sowie die Tiefenausdehnung zu erkennen.

Damit werden dann Funktionen wie AI Masking möglich – sie erkennt Objekte im Bild und maskiert sie oder alternativ ihre Umgebung auf Mausklick. Einen Schritt weiter geht Backgrund Removal AI, die Funktion tauscht den Hintergrund aus, ohne das Hauptmotiv anzutasten. Oder Relight AI, eine automatische Belichtungskorrektur, die sich wahlweise auf den Vorder-, Mittel- oder Hintergrund auswirkt.