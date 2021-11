Pure Baryta – CAPTURE X lanciert Barytpapier

Pure Baryta heißt der Neuzugang der Marke CAPTURE X. Dahinter verbirgt sich ein echtes Barytpapier, das für den Digitaldruck entwickelt wurde, aber auf den Stärken klassischer Silbersalzpapiere aufbaut. Damit ergänzt CAPTURE X sein Portfolio um ein Papier für hochwertigste Fotokunst. CAPTURE X ist eine Produktmarke der T/D 3sixty Verwaltungs-GmbH, einem Tochterunternehmen des Osnabrücker Spezialpapierherstellers Felix Schoeller Group. Das Unternehmen stellt den Dialog mit Interessenten in den Mittelpunkt und entwickelt das eigene Angebot auf Basis von Kundenwünschen weiter.

Mit dem Pure Baryta bringt die Marke CAPTURE X, deren Kollektion bislang acht Fine Art- und Fotopapiere umfasst, nun ein echtes Barytpapier auf den Markt, was insbesondere Liebhaber klassischer Analogmaterialien begeistern dürfte.

„Der Produktaufbau wurde originalen Fotopapieren der analogen Zeit nachempfunden. Neben seiner echten Baryt-Schicht erfüllt unser Papier sämtliche Anforderungen dieser hochwertigen Papierart“, berichtet Christin Meyer, Senior Marketing Managerin von CAPTURE X.

Das Pure Baryta besteht aus säure- und ligninfreier Alpha-Cellulose, weswegen es eine höchste Alterungsbeständigkeit aufweist und damit auch für den Einsatz in Museen oder auch Archivierungen bestens geeignet ist. Auch beim diesjährigen internationalen Felix Schoeller Photo Award kommt das CAPTURE X Barytpapier für die Ausstellung der Sieger und Siegerinnen zum Einsatz, um diese angemessen zu präsentieren. Mit einer Grammatur von 310 g/m² liegt es wertig in der Hand. Die mikroporöse Farbempfangsschicht ermöglicht gestochen scharfe Details feinster Nuancen sowie die Darstellung anspruchsvollster Farbtöne und die Aufnahme hoher Tintenmengen. Die seidenmatte Oberfläche bietet ein besonderes haptisches Erlebnis, ohne dabei vom Motiv abzulenken.

„Bilder mit besonders tiefen Schwarztönen, intensiven Farben, Kontrasten und Tiefen sowie gestochener Schärfe kommen auf dem Pure Baryta ideal zur Geltung. Der Weißton des Papiers ist neutral und verfälscht die gedruckten Motive nicht,“ so Christin Meyer. Damit bietet das echte Barytpapier vielfältigste Einsatzmöglichkeiten, von klassischer Schwarz-Weiß Fotografie bis hin zu Kunstreproduktionen.Das Pure Baryta wird vollständig in einer Hand in Deutschland produziert, konfektioniert und vermarktet. Das Magazin ProfiFoto hat das Fine Art Inket Papier von CAPTURE X mit dem Empfehlungssiegel als Redaktionstipp ausgezeichnet.

Pure Baryta bei Amazon erhältlich.

Das gesamte Portfolio von CAPTURE X ist exklusiv über Amazon Deutschland erhältlich. Sample Packs sind kostengünstig von allen Papieren verfügbar.

Bei Fragen stehen die Experten über die Website https://capture-x-papers.com/ oder über den Instagram Auftritt (capture_x_paper) zur Verfügung. Kostenlose ICC-Profile können ebenfalls auf der Website heruntergeladen werden.