Canon: Kommt vor der EOS R1 noch eine EOS R5s? +++ Nikon: Welche APS-C-Objektive für das Z-System geplant sind +++ Fujifilm: steht die X-H2 in zwei Versionen vor der Tür? +++ Sigma: Objektive für Canon EOS R bereits im kommenden Jahr? +++ Voigtländer: Color-Skopar Vintage 21mm F3.5 II VM für Leica M noch im Dezember?

Dass Canon eine EOS R1 als künftiges Flaggschiff der EOS R-Familie plant, ist ja längst klar. Auch dass die EOS R1 im kommenden Jahr vorgestellt wird, gilt als sicher. Zuvor könnte es aber noch eine andere Spiegellose aus der EOS R-Serie geben – die EOS R5s. Das jedenfalls wollen einige Gerüchteköche in Erfahrung gebracht haben. Details gibt es nicht, nur so viel schein sicher: Eine EOS R5s hätte eine deutlich höhere Auflösung als die EOS R5 mit ihren 45 Megapixel. Und wann darf die EOS R1 erwartet werden? Wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2022, meinen Insider.

Welche neuen Objektive Nikon für das Z-System plant, ist kein Geheimnis mehr. Nikon selber hat mit seiner kürzlich aktualisierten Roadmap die Schleier gelüftet. Bemerkenswert: Auch für APS-C (bei Nikon: DX) sind einige Neuheiten dabei. Zum Beispiel das kompakte Weitwinkel-Zoom 12-28mm und die Reportage-Brennweite 24mm. Für Kleinbild (bei Nikon: FX) wird es ein Pancake mit 26 Millimeter Brennweite geben. Möglicherweise dauert es jedoch noch etwas, bis die Objektive verfügbar sein werden – die Roadmap gibt einen Ausblick auf das Objektiv-Line-Up für Nikon Z bis Ende 2023.

Bei Fujifilm steht offenbar die nächste Kamera vor der Tür, die seit Längerem erwartete X-H2. Jetzt wabert es aus der Gerüchteküche: Fujifilm könnte gleich zwei Varianten der X-H2 planen. Die beiden ansonsten identischen Versionen sollen sich nur durch ihren Sensor unterscheiden. Dass Fujifilm mit der X-H2 einen neuen 40-Megapixel-Sensor bringen wird, gilt als gesichert. Was bleibt da noch für die gemunkelte zweite Variante? Antwort auf die Frage gibt es vielleicht zu Beginn des neuen Jahres: Fujifilm stellt traditionell im Januar neue Kameras vor.

Sigma könnte im kommenden Jahr einiger seiner Objektive auch für das EOS R-System von Canon anbieten. Dieses Gerücht macht in den zurückliegenden Tagen immer wieder die Runde. Demnach hat Sigma drei bis fünf passende Objektive im Auge. Welche das sind – unklar.

Bei Sony dringt üblicherweise kaum etwas nach draußen. Umso erstaunlicher, dass jetzt einige Gerüchteköche schon erfahren haben wollen, welche Kameras Sony 2022 bringen wird: Alpha 9 III und Alpha 7R V. Sicher – die so bezeichneten Modelle wären die nächsten in ihrer jeweiligen Reihe. Doch plant Sony wirklich eine Alpha 9 III unterhalb der Alpha 1 und im Umfeld der Nikon Z 9? Unwahrscheinlich!

Voigtländer hat wohl das Color-Skopar Vintage 21mm F3.5 II VM für Leica M fertig. Das will der stets gut informierte Insider Nokishita erfahren haben. Worin sich diese Version von der bisherigen unterscheidet – unklar. Sicher scheint dagegen der Erscheinungstermin des neuen Objektivs: Dezember 2021.