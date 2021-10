Ankündigung der Marke ‚OM SYSTEM‘

und einer Systemkamera, die neue Standards in der Fotografie setzen wird

Hamburg, 27. Oktober 2021 – Die OM Digital Solutions GmbH freut sich, ihre neue Marke ‚OM SYSTEM‘ vorzustellen. In Zukunft werden neu entwickelte Systemkameras, Objektive und kompakte Digitalkameras sowie Audioprodukte, Ferngläser und Dienstleistungen unter diesem Markennamen vertrieben. Neben den bereits angekündigten neuen M.Zuiko Digital Objektiven entwickelt das OM Digital Solutions Team derzeit eine Systemkamera auf Basis des Micro Four Thirds Standards.

Die neue Marke OM SYSTEM

In den mehr als 80 Jahren nach Einführung der Semi-Olympus I im Jahr 1936 haben Olympus Imaging-Produkte weltweit unzählige Fotografinnen und Fotografen begeistert. Ein Meilenstein war die 35-mm-Spiegelreflexkamera-Serie OM, die durch ultrakompakte Abmessungen, geringes Gewicht und ein tolles Design in vielerlei Hinsicht neue Standards setzte. „Wir wollen die Erfolgsgeschichte der OM fortschreiben und mit innovativen Produkten und Lösungen das OM SYSTEM weiterentwickeln“, so Olaf Kreuter, Senior PR Manager EMEA, OM Digital Solutions GmbH.

Das OM SYSTEM – Ergebnis internationaler Ingenieurs- und Handwerkskunst

„Das OM SYSTEM steht für Innovationen, die unvergleichliche Erlebnisse ermöglichen. Weil wir immer wieder Konventionen in Frage stellen, können wir, wie wir das bei der Gründung der OM Digital Solutions versprochen haben, Produkte und Lösungen entwickeln, die perfekt auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind.“

Aktuell in der Entwicklung: eine Systemkamera, die neue Standards in der Fotografie setzen wird

Jahrzehntelange Erfahrung und der Einsatz neuester Technologien in Verbindung mit einer branchenführenden Fertigung sind die Garanten dafür, dass die nächste OM System-Neuheit deutlich bessere Leistungen und ein unvergleichliches fotografisches Erlebnis ermöglicht. Die Basis ist der Micro Four Thirds Standard für, im Vergleich zu anderen Kamerasystemen, deutlich kompaktere und leichtere Gehäuse. Mit der neuen OM System-Kamera sind Fotografinnen und Fotografen perfekt ausgestattet für jedes Abenteuer.

Die Marke:

OM SYSTEM Website: https://www.omsystem.com

Präsentation der neuen Marke: https://www.youtube.com/watch?v=EqIsKqf03F4