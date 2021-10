JOBY PodZilla – flexibler Spaß und zuverlässige Performance für aufstrebende Content-Ersteller

Flexible Einsteigerstative in verschiedenen Farben, die sich perfekt für den Einsatz unterwegs eignen

Schnelles und einfaches Aufstellen mit einem leicht zu bedienenden Kugelkopf

¼-20″-Halterung, die Gewichte von bis zu 1 kg (mittel) und 2,5 kg (groß) tragen kann

Superflexibel und einfach zu positionieren für Stabilität auf jeder Oberfläche

Cassola, im Oktober 2021 – Da immer mehr Menschen für sich entdecken, wie einfach es ist, ihren eigenen Content zu erstellen, steigt die Nachfrage nach hochwertiger Einsteigerausrüstung. Als Antwort auf diesen Nachfrageanstieg hat JOBY die Produktpalette PodZilla eingeführt: Fantastische flexible Stative, die für Einsteiger und aufstrebende Content-Produzenten entwickelt wurden. Sie sind vollgepackt mit neuer Technologie, die sie zu unkomplizierten, aber effektiven und flexiblen Stativen macht, die in fast jeder Situation eingesetzt werden können.

Das funktionale Flex-Design besteht aus einem Aluminiumkern, der robust, stabil und langlebig ist, und einer griffigen Gummiummantelung, die flexibel und leicht zu positionieren ist. Da jedes Bein voll beweglich ist, können Vlogger eine stabile, ebene Plattform für Aufnahmen schaffen, selbst auf unebenem Gelände.

PodZilla Medium

Das PodZilla Medium Kit ist einfach zu bedienen und verfügt über eine ¼-20″ Feststellradhalterung mit Druckknopfverstellung. Dank der mitgelieferten GripTight-360°-Smartphone-Halterung kann es mit kompakten spiegellosen und Bridge-Kameras sowie Smartphones verwendet werden. Die federbelastete Drehung ermöglicht es dem Benutzer, mit Leichtigkeit vom Hoch- zum Querformat zu wechseln. JOBY bietet zudem verschiedene Farben an, um besonders der Nachfrage junger Content-Ersteller gerecht zu werden. Erhältlich ist das PodZilla Medium Kit in vier verschiedenen Farbtönen – Grau, Rot, Aquamarin und Gelb.

PodZilla Large

Der größere Bruder misst 31,5 x 5,5 x 7,3 cm (im Vergleich zu den Abmessungen des PodZilla Medium mit 25 x 4,8 x 5,4 cm) und seine ¼-20″-Halterung ist für Lasten von bis zu 2,5 kg ausgelegt. Die kompakte Quick Release-Platte ermöglicht das einfache Anbringen von Zubehör und die eingebaute Wasserwaage sorgt für eine optimale Positionierung, um eine perfekt ebene Oberfläche für professionell gestaltete Inhalte zu erzielen.

Das PodZilla Large ist auch als Kit-Version erhältlich und verfügt über die GripTight-360°-Smartphone-Halterung, die zusätzlich noch Licht und Mikrofon für ein vollständiges Vlogging-Setup mit Ihrem Smartphone hält.

Alles am PodZilla ist so konzipiert, dass er schnell, einfach zu bedienen und zuverlässig ist, wodurch das Erstellen von Inhalten in professioneller Qualität zum Kinderspiel wird. Es ist superschnell und einfach, Lichter, Mikrofone und Kameras oder Smartphones anzuschließen, um in jeder Situation Inhalte erstellen zu können. Der PodZilla kann mit Beamo- und Wavo-Geräten kombiniert werden und bildet so ein kompaktes und vielseitiges Paket für Vlogger, Influencer und Content Creators, die viel unterwegs sind.