SIGMA startet großen Fotowettbewerb

Im Vorfeld des SIGMA Online Days am 14. November 2021 startet SIGMA mit den Partnern Panasonic, Leica und Profoto einen großen Fotowettbewerb. Die Teilnahme ist ab sofort möglich.

Der SIGMA Fotowettbewerb bietet vier unterschiedliche Kategorien, die ein großes Feld der Fotografie abdecken. Die Teilnehmenden können pro Kategorie ihre fünf besten Fotos hochladen und bis zum 09. November 2021 von der Community bewerten lassen. Die drei besten Bilder jeder Kategorie werden am 14. November 2021 während des SIGMA Online Days (ab 12:30 Uhr über den YouTube-Kanal “SIGMA Deutschland”) von einer Jury live besprochen. Außerdem werden auch die jeweiligen Kategorie-Gewinner während des Live-Streams bekanntgegeben.

Unterstützt wird der Wettbewerb von den Partnern Leica, Panasonic und Profoto, die neben SIGMA Preise für die Kategorie-Gewinner beisteuern.

Die Kategorien des Fotowettbewerbs

Kategorie “emotional portraits” powered by Profoto

In der vom schwedischen Lichthersteller Profoto unterstützten Kategorie “emotional portraits” werden ausdrucksstarke Gesichter und einzigartige Charaktere gesucht. Egal, ob lachende Kinder oder nachdenkliche Senioren, ein feierndes Hochzeitspaar, Gruppenbilder oder Einzelporträts

– es geht darum, Emotionen sichtbar und nachempfindbar zu machen.

Der Gewinner kann einen Profoto On-Camera-Blitz A10 gewinnen.

Kategorie “urban streetphotography” powered by Panasonic

Lebendige Straßenszenen voller Menschen, gewaltige Häuserschluchten oder minimalistische Stillleben – Street-Fotografie bietet viel kreativen Freiraum. Panasonic belohnt das beste Bild mit einer LUMIX S5. Passend dazu gibt es außerdem ein SIGMA 28-70mm F2,8 DG DN | Contemporary.

Kategorie “stunning landscapes” powered by SIGMA

In dieser Kategorie dreht sich alles um eines der großen Motivgebiete der Fotografie. Die Landschaftsfotografie lebt vom natürlichen Licht, den Lichtstimmungen der Tages- und Jahreszeiten. Ob Panorama oder Langzeitbelichtung, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Das beste Landschaftsbild gewinnt wahlweise ein SIGMA 35mm F1,4 DG HSM | Art oder SIGMA 35mm F1,4 DG DN | Art.

Kategorie „simply monochrome“ powered by Leica Camera

Monochrom ist nicht langweilig und längst auch nicht einfach nur Schwarzweiß. Hier kommt es auf Komposition, Perspektive und das richtige Motiv an. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für einen 1:1 Workshop „Simply Monochrome“ über 5 Stunden im Leitz Park in Wetzlar.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und erfolgt online über die Wettbewerbsseite von SIGMA https://www.sigma-foto.de/sigmaonlineday und den jeweiligen Kategorieseiten. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme und Abstimmung ist bis zum 09. November 2021 23:59 Uhr möglich. Mit dem Smartphone aufgenommene Fotos sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

SIGMA Online Day

Am 14. November 2021 erwarten die Zuschauer im Rahmen des SIGMA Online Days über den YouTube-Kanal “SIGMA Deutschland” ab 12:30 Uhr spannende Themen rund um die Fotografie. Es darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Liveshootings, Vorträgen und Talkrunden mit Gästen wie Hans-Jürgen Oertelt, Kim Pottkämper, Fabio Antenore, Brendan de Clercq, Daniel Spohn und vielen mehr gefreut werden. In diesem Jahr können Sie sich außerdem über Inhalte von Leica, Panasonic und Profoto freuen.

Der SIGMA Online Day ist ein interaktives Angebot, bei dem Zuschauer während des gesamten Livestreams Fragen stellen, Kommentare abgeben und im Chat mitdiskutieren können.

Weitere Infos auf:

www.sigma-foto.de/sigmaonlineday

https://www.youtube.com/user/SigmaDeutschland