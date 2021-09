Leica kündigt eine „007 Edition“-Kamera und eine exklusive Fotoausstellung an, um die bevorstehende Premiere des Bond-Films KEINE ZEIT ZU STERBEN zu feiern.

Neue Zusammenarbeit zwischen zwei ikonischen Marken.

Leica bringt die auf 250 Exemplare weltweit limitierte Q2 „007 Edition“ auf den Markt.

Eine exklusive Fotoausstellung anlässlich der bevorstehenden Premiere von Keine Zeit zu sterben präsentiert Behind-the-scenes-Fotografien von Michael G. Wilson, Daniel Craig, Nicola Dove und Greg Williams, die mit Leica Kameras entstanden sind.

Wetzlar, 09. September 2021. Anlässlich der Veröffentlichung des 25. Bond-Abenteuers Keine Zeit zu sterben präsentiert die Leica Camera AG die Leica Q2 „007 Edition“. Die auf 250 Exemplare limitierte Kamera strahlt – ebenso wie James Bond – eine schlichte Eleganz aus, die durch das für Leica typische minimalistische Design geprägt ist.

Die Deckkappe dieser Sonderedition der Leica Q2 ziert das berühmte 007-Logo, den Objektivdeckel der nicht minder bekannte stilisierte Pistolenlauf. Jede Kamera der limitierten „007“-Auflage ist individuell nummeriert, was sie zu einem begehrten Sammlerstück macht. Geliefert wird die Leica Q2 „007 Edition“ in einem auf Maß von Hand gefertigten Koffer, entworfen von der britischen Luxus-Koffermarke Globe-Trotter – inspiriert von den maßgefertigten Koffern von Globe-Trotter, die in Keine Zeit zu sterben eine Rolle spielen. Sowohl das Leder des Kamerakoffers als auch die Belederung der Kamera sind im selben Ozeangrün gehalten.

Das Konzept der Partnerschaft von Leica und 007 begann mit Michael G. Wilson. Wilson, der zusammen mit seiner Schwester Barbara Broccoli die James-Bond-Filmserie produziert, ist ein führender Experte für die Fotografie des 19. Jahrhunderts und gründete das Wilson Centre for Photography. Wilsons Leidenschaft für die Fotografie war der natürliche Auslöser für die Zusammenarbeit.

Im Rahmen der Partnerschaft von Leica mit dem am längsten bestehenden britischen Film-Franchise haben Leica Kameras sowohl am Set als auch hinter den Kulissen eine Rolle gespielt. Für Keine Zeit zu sterben arbeitete Leica mit dem 007-Produktionsteam zusammen. Am Set wurde James Bonds Anwesen auf Jamaika mit Leica Kameras ausgestattet und die Leica Q2 im Londoner Zuhause von Q gezeigt.

Die Leica Q2 „007 Edition“ wird am 09. September 2021 bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellung in der Leica Galerie London vorgestellt: No Time To Die – Behind the Scenes, eine exklusive Fotoausstellung mit Behind-the scenes Fotografien, die mit Leica Kameras entstanden sind.

Die Fotos wurden von dem langjährigen Produzenten Michael G. Wilson, dem James Bond-Darsteller Daniel Craig und den renommierten Fotografen Nicola Dove und Greg Williams aufgenommen. Die Ausstellung präsentiert eine von Michael G. Wilson kuratierte Auswahl von 25 Bildern.

Im September und Oktober 2021 macht die Ausstellung dann in Tokyo, Osaka, Wien, Frankfurt, Los Angeles, Singapur, China, Seoul und Salzburg Station. Ein Portfolio zu No Time To Die – Behind the Scenes erscheint am 20. September 2021 im Magazin Leica Fotografie International 7/2021.

Die Leica Q2 „007 Edition“ ist online und in den Leica Stores ab dem 09. September 2021 für 7250 Euro (UVP) erhältlich.