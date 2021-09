LAOWA Argus 35mm f/0,95 FF

Das neue hochlichtstarke LAOWA Argus 35mm f/0,95 FF für Sony E, Canon RF und Nikon Z Vollformat

Auf dem Markt ist das LAOWA Argus 35mm f/0,95 FF das erste 35mm-Weitwinkelobjektiv für Vollformat mit einer extremen Lichtstäke von f/0,95 und damit der ideale Allrounder für kreative Fotografen und Filmer. Es überzeugt auch gerade bei Low-Light-Aufnahmen mit einer hervorragenden Schärfe sowie mit Ergebnissen, die von einem extrem weichen Bokeh geprägt sind. Eine bei der Argus-Serie völlig neu konstruierte Linsenstruktur sorgt auch hier für eine effektive Minimierung der chromatischen Aberration sowie für optimalen Kontrast. Anwender im Bereich der Street-, People- und Landschaftsfotografie werden damit ihre pure Freude haben. Das Bokeh bei Offenblende ist ein absoluter Traum für jeden Porträtfotografen. Das Objektiv mit Innenfokussierung ist aber auch in anderen Bereichen der Fotografie universell einsetzbar.

Neu bei LAOWA – und in diesem Objektiv erstmals verbaut – ist ein Blendenring mit Click Switch- Mechanismus, der von rastend auf stufenlos umgestellt werden kann. Somit ist das Argus 35mm f/0,95 FF auch in dieser Hinsicht für Fotografen sowie Filmer gleichermaßen perfekt geeignet. Dank eines geringen Focus Breathings kommt es zu keiner Veränderung des Bildausschnitts, wenn man am Schärfering dreht und die Schärfe innerhalb des Bildes verlagert – etwa von einem nah an der Frontlinse gelegenen Objekt zu einem weiter entfernten Objekt. Die Naheinstellgrenze liegt bei 50cm.

Das robuste Metallgehäuse des Objektivs ist trotz der enormen Lichtstärke sehr kompakt und optimal passend für Vollformatkameras. Filter oder ein Adapterring mit 72mm Durchmesser können direkt am Frontgewinde angeschraubt werden. Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit, mit Steckfiltersystemen zu arbeiten. Die Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgten manuell.

Lieferumfang

Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende

Verfügbarkeit und Preis

Die Erstauslieferung des LAOWA Argus 35mm f/0,95 FF startet ab sofort.

Es wird zum Preis von € 1.069,- (UVP) mit den Anschlüssen Sony E, Canon RF und Nikon Z Vollformat im Fachhandel erhältlich sein.