Am 2. September 2021 Uhr startet um 15:00 der Fujifilm X Summit Prime 2021. Bei der via Youtube übertragenen Veranstaltung wird die Vorstellung neuer Kameras und Objektive für das GFX- und X-System erwartet. Sie können den Livestream hier auf photoscala verfolgen.

Inzwischen ist es schon fast Tradition, dass Fujifilm seine Neuigkeiten via Livestream präsentiert. Am morgigen Donnerstag ist es wieder einmal so weit. Erwartet wird die Vorstellung neuer Kameras und Objektive für das X-System und das GFX-System. Direkt im Anschluss an die Online-Präsentation wird photoscala alle neuen Fujifilm-Produkte ausführlich vorstellen.

Der Livestream des Fujifilm X Summit Prime 2021 wird via YouTube übertragen, Sie können ihn hier auf photoscala verfolgen:

