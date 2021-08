Neu: Leica C-Lux „Style Kit“ Light-Gold und Midnight-Blue

Wetzlar, 19. August 2021. Mit dem C-Lux „Style Kit“ Light-Gold und Midnight-Blue präsentiert die Leica Camera AG zwei Bundles, die aus der Leica C-Lux ein echtes Schmuckstück machen. Beide Style Kits bestehen aus der technisch, gegenüber der regulären Version, unveränderten Leica C-Lux, der Umhängetasche „Andrea Leica C-Lux“ mit einem maßgeschneiderten Fach zur sicheren Aufbewahrung der Kamera und aus dem farblich abgestimmten „Protektor C-Lux“, einer schützenden Halbschale aus hochwertigem Leder, bei der alle Bedienelemente frei zugänglich bleiben.

Beim C-Lux „Style Kit“ Light-Gold ist die Kamera in einem hellen Goldton gehalten, während Umhängetasche und Halbschale in einem passenden, exquisiten Rotton ausgeführt sind. Beim C-Lux „Style Kit“ Midnight-Blue sind Kamera und Protektor dagegen in einem edlen dunklen Blau und die Umhängetasche Andrea in Schwarz gefertigt – ebenfalls eine sehr stimmige Gesamtkomposition. Der Protektor C-Lux und die Umhängetasche Andrea sind aus hochwertigem Leder gefertigt, der Protektor wird mit einem farblichen passenden Tragriemen geliefert und lässt sich einfach mit einer Bügelschraube an der Kamera befestigen.

Die Style Kits sind jeweils auf eine Stückzahl von 150 Exemplaren limitiert und im Fachhandel zu einem Preis von 1000 Euro (gegenüber einem Einzelverkauf von 1340 Euro) erhältlich. Basis beider Sets bildet mit der Leica C-Lux eine digitale Kompaktkamera von hervorragender Qualität, die ein optisches Zoomobjektiv mit 15-facher Brennweitenspanne und einen 20-Megapixel-Sensor mit einer sehr kompakten Bauweise verbindet, die die kleine Kamera zu einer perfekten Alltags- und Reisebegleiterin macht.