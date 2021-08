Umfangreiches Workshop-Angebot zur BERLIN PHOTO WEEK

Eröffnung: Freitag, 27. August 2021, 12.00 Uhr

Ticketverkauf unter: berlinphotoweek.com

Dauer: 27. bis 29. August 2021, täglich von 12.00 – 20.00 Uhr Location: HAUBENTAUCHER & Cassiopeia, R.A.W.-Gelände Berlin-Friedrichshain

Der Start der dritten Ausgabe der BERLIN PHOTO WEEK steht kurz bevor. Zwischen dem 26. August und 3. September 2021 erwartet die Besucher*innen nicht nur eine Reihe an hochkarätigen Events und Ausstellungen, sondern auch eine Vielzahl an Workshops und Fotowalks, die das „Erlebnis Fotografie“ vertiefen und abrunden. In Zusammenarbeit mit internationalen Profis und dem Experten-Team von Photo+Adventure sind unter anderem folgende Events zu buchen:

Workshop „Poolside“ – Exklusiver Nachtworkshop am Pool des Haubentauchers – 27.8.2021, 19:30 – 23:30 Uhr

Workshops: „Experience Light. Kreatives Gestalten mit Dauerlicht – SIGMA Fotoworkshops – 28.8.2021, 13:00–16:00 Uhr & 17:00-20:00 Uhr

Workshop: Arbeiterpaläste und Ostmoderne – 29.8.2021, 12:00-15:00 Uhr

Workshop: HandsOn: Naturfotografie in der „Berliner Wildnis“ Treptower Park“ powered by Olympus – 29.8.2021, 16:00-20:00 Uhr

Workshop: Kreative Fotoideen – Berlin mit neuen Augen – 31.8.2021, 16:30-19:30 Uhr

Workshop: Weniger ist mehr – Monochrome Portraits on location – 29.8.2021, 14:00 -18:00 Uhr

Fotowalk: „Urban Djungle – Berliner Kiez und seine Motive entdecken“, TAMRON-Fotowalk mit Model und Thomas Adorff – 29.8.2021, 11:00-13:00 Uhr

Erfahrene Dozenten geben ihre besten Tipps und Tricks an die Teilnehmer*innen weiter, die wiederum neue Techniken kennen lernen, andere Fotograf*innen treffen und sich im Rahmen der exklusiven Workshops austauschen können. Die Teilnehmerzahl pro Workshop ist stark begrenzt.

Eine vollständige Übersicht aller Workshops und Veranstaltungen finden Sie unter: https://www.berlinphotoweek.com/workshops

Entsprechende Tickets können unter: https://www.berlinphotoweek.com/tickets gebucht werden. Mehr Informationen zur BERLIN PHOTO WEEK unter: www.berlinphotoweek.com