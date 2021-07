Verbessertes Dauerlicht für Foto- und Videografie

Jinbei stellt EFP-400 Bi-Color LED-Panel V2 vor

Norderstedt, 14.07.2021. Das neue, überarbeitete Modell EFP-400 LED-Panel V2 kommt nach wie vor mit einer hohen Lichtleistung von 400 Watt, die stufenlos verstellbar ist. Neu sind hierbei die höhere Farbtemperatur, die höhere Anzahl an Gruppen, Kanälen und die neuen Lichteffekte. Ideal ist es dank des möglichen Akku-Betriebs sowohl für den mobilen Einsatz, als auch für Studio-Setups, bei denen auf flimmerfreie Lichtcharakteristik gesetzt wird.

Das neue EFP-400 LED-Panel V2 überzeugt mit einer höheren Farbtemperatureinstellung, sodass diese nun zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin individuell eingestellt werden kann. Zusätzlich bietet das Dauerlicht neben 32 Gruppen und 16 Kanälen fünf Lichteffekte, wie TV-Flimmern oder Feuerwerk. Auch hier kann ab sofort die Intensität von 1 bis 10 stufenweise reguliert werden. Die hohe Farbgenauigkeit mit einem CRI > 97, einem TLCI > 98 und einer Beleuchtungsstärke von 8.850 Lux auf einem Meter eignen sich für Foto- wie Videoaufnahmen gleichermaßen. Eine weitere Neuheit: Bei Bedarf kann der Lüfter abgeschaltet werden, sodass für Filmaufnahmen die Geräuschbelastung auf ein Minimum reduziert wird.

Dank der dualen Stromversorgung per Netzteil oder per separat erhältlichen Akkus kann das LED-Panel im Studio oder on Location eingesetzt werden. Für bequeme Arbeitseinsätze kann das EFP-400 V2 per Funkfernsteuerung TR-Q7, EF-RC (beide separat erhältlich) oder per Smartphone-App bedient werden.

Weitere technische Daten finden Sie im angehängten PDF-Dokument. Das EFP-400 V2 LED-Panel ist ab sofort zum Einführungspreis von 749 € (UVP: 849 €) im Jinbei-Onlineshop unter www.jinbei-deutschland.de/led-dauerlicht erhältlich.